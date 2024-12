Un ambiente suggestivo per una cena indimenticabile

Situata nella storica Certosa di Casteggio, l’Hosteria La Cave Cantù offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per una cena romantica o un evento speciale. La corte esterna, abbellita da dettagli curati, permette di cenare all’aperto durante le belle serate, mentre le ampie vetrate delle sale interne regalano una vista suggestiva sul paesaggio circostante. Qui, gli ospiti possono gustare piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione, in un contesto che celebra la tradizione culinaria dell’Oltrepò Pavese.

La filosofia culinaria dello chef Damiano Dorati

Lo chef Damiano Dorati, originario di Varzi, porta in tavola una cucina che unisce le ricette tradizionali della sua famiglia con un tocco di creatività. Dopo aver affinato le sue abilità al fianco di chef stellati, Damiano ha creato un menu che riflette la sua passione per i sapori autentici e la qualità degli ingredienti. Ogni piatto è un viaggio sensoriale, dove i sapori si intrecciano per creare un’esperienza gastronomica unica. La sua collaborazione con Maria Neña, esperta sommelier, arricchisce ulteriormente l’offerta, grazie a un’accurata selezione di vini che accompagnano ogni portata.

Un menu degustazione che racconta storie di sapori

Il menu degustazione ‘chef experience’ è una delle proposte più apprezzate dell’Hosteria La Cave Cantù. Gli ospiti possono assaporare una selezione di piatti che spaziano dai crudi di pesce a preparazioni più elaborate, come il tonno scottadito e le tagliatelle ai frutti di mare. Ogni piatto è pensato per esaltare i sapori, utilizzando ingredienti freschi e locali, come il pesce del Mediterraneo e le piante aromatiche coltivate nei dintorni del ristorante. La cura estetica di ogni portata rende l’esperienza culinaria non solo gustosa, ma anche visivamente affascinante.

Un’attenzione particolare per eventi e cerimonie

Oltre all’offerta ristorativa, l’Hosteria La Cave Cantù è il luogo ideale per eventi privati e aziendali. Con un ampio salone che può ospitare fino a 180 persone, il ristorante è attrezzato per garantire un servizio impeccabile. Lo staff, coordinato da Maria Neña, si occupa di ogni dettaglio, dall’apparecchiatura al servizio, assicurando che ogni evento sia un successo. La possibilità di personalizzare il menu in base alle esigenze degli ospiti rende l’Hosteria La Cave Cantù una scelta versatile e raffinata per ogni occasione.