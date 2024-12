Una ricetta leggera e nutriente per un secondo piatto delizioso

Ingredienti per bocconcini di salmone con broccoletti e pinoli

Per preparare i bocconcini di salmone con broccoletti e pinoli, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di filetto di salmone fresco

300 g di broccoletti

50 g di pinoli

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Peperoncino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione dei bocconcini di salmone

Iniziamo la preparazione lessando i broccoletti. Portate a ebollizione una pentola d’acqua e tuffate i broccoletti, cuocendoli per circa 5 minuti dalla ripresa del bollore. Scolateli e conservate un mestolo dell’acqua di cottura. Nel frattempo, spellate il filetto di salmone e tagliatelo a cubetti di circa 2,5 cm di lato.

Scaldate una padella antiaderente con un filo d’olio e scottate i bocconcini di salmone a fuoco medio, girandoli delicatamente per circa 5 minuti. Aggiustate di sale e tenete da parte.

Preparazione del condimento

In un’altra padella, scaldate 4 cucchiai di olio e aggiungete uno spicchio d’aglio tritato, un ciuffo di prezzemolo tritato e un pizzico di peperoncino a piacere. Fate rosolare per qualche istante, quindi unite i broccoletti lessati, precedentemente sminuzzati. Insaporite il tutto per mezzo minuto a fuoco alto, mescolando continuamente.

Per rendere il piatto ancora più saporito, aggiungete un mestolo dell’acqua di cottura dei broccoletti e fate evaporare per un minuto. A questo punto, unite i bocconcini di salmone e mescolate delicatamente per amalgamare i sapori.

Servire i bocconcini di salmone con broccoletti e pinoli

Una volta che il piatto è ben amalgamato, servite i bocconcini di salmone con i broccoletti e una spolverata di pinoli tostati. Questo piatto non solo è delizioso, ma è anche ricco di nutrienti grazie alla presenza di omega 3 nel salmone e delle vitamine nei broccoletti.

Se desiderate variare, provate anche altre ricette con il salmone, come i bocconcini di salmone con salsa all’arancia o con speck e ortaggi agrodolci. Buon appetito!