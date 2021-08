Descrizione

Il liquore di prugnolo è un’antica preparazione alcolica originaria dell’Emilia Romagna. Nel piacentino questo liquore aromatico viene chiamato anche prugnolino, prunella o bargnolino, dal sostantivo bargnòl, che in dialetto indica il pruno selvatico. Semplice da preparare in casa, il liquore di prugnolo si contraddistingue per il suo sapore intenso, che può essere enfatizzato con l’aggiunta di scorza d’arancia, cannella o chiodi di garofano.