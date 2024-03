Posti iconici dove mangiare le tigelle a Bologna

A Bologna la cucina è caratterizzata da uno spirito molto casereccio, tipico di quegli ambienti che vogliono farti sentire a casa, accolto in un’atmosfera calda e avvolgente.

Tortellini in brodo, tagliatelle al ragù, gnocco fritto e tigelle: semplici ingredienti che danno vita a pietanze adorate in tutto il mondo!

Dove mangiare le tigelle a Bologna

Le tigelle sono forse uno dei piatti più rappresentativi di Bologna: un impasto morbido, che viene servito ancora caldo, perfetto da abbinare a formaggi e salumi, come antipasto o come piatto principale perchè no!

Se siete in visita a Bologna e volete scoprire dove andare a mangiare queste meraviglie, ve lo diciamo noi: leggete l’articolo!

Osteria dal Nonno

Già solamente il nome dà l’idea di un luogo dove l’ambiente è famigliare, intimo e accogliente, proprio come se stessimo mangiando dal nostro nonno!

Dal 1901 questo locale offre specialità tipiche della tradizione bolognese, diventando così un vero e proprio punto di riferimento che non delude mai.

Trattoria da me

Vincitrice del programma Quattro Ristoranti, questa trattoria vi proporrà una cucina tradizionale che però si mischia con l’innovazione.

I piatti sono abbondanti e ricchi di sapori, prestando attenzione alla qualità dei prodotti.

Chiosco ai Pini

Qui il menù fisso propone una selezione di tigelle accompagnate da condimenti spaziali, come ragù, formaggi, salumi, cioccolato e molto altro.

E’ perfetto anche per chi ha delle intolleranze, perchè ci sono anche soluzioni vegane e senza lattosio!

Zerocinquantino

In pieno centro a Bologna si trova una garanzia: Zerocinquantino offre un menù di sole tigelle, accompagnate da prodotti caserecci e di ottima qualità, che lo rendono uno dei locali più gettonati sia dai locali che dai turisti.

Trattoria Monte Donato

La Trattoria Monte Donato è uno dei luoghi più romantici dove poter assaporare ottime tigelle, magari in compagnia della propria dolce metà: infatti il locale propone la sua cucina su una terrazza panoramica, immersa nel verde, bellissima durante l’ora del tramonto. Imperdibile!