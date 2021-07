Descrizione

Se avete a disposizione tante amarene mature, potete utilizzarle subito per preparare dei dolci, oppure conservarle come amarene sciroppate. In alternativa, potete preparare il delizioso liquore all’amarena: un alcolico dal sapore intenso e aromatico, ideale da servire a fine pasto o aggiungere agli impasti di torte e creme fatte in casa, per fare gusto e profumo.