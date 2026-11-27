Antipasti, primi e secondi per un menù di pesce da Vigilia o da pranzo di Natale, con la ricetta del gratin in conchiglia per 8 persone e sette idee da ristorante a costo contenuto.

C’è ancora tempo per decidere il menù delle feste, quindi niente panico. Alla Vigilia il pesce è tradizione, ma da qualche anno c’è chi lo porta in tavola anche il giorno di Natale. Che sia il 24 o il 25, ecco qualche idea da mettere insieme a piacere: scegliete un antipasto, un primo e un secondo, senza sentirvi obbligati a preparare tutto.

Un menù completo: antipasti, primi e secondi

Per cominciare, tra gli antipasti più originali ci sono la mousse di avocado con salmone, uova di quaglia e salsa acida, gli scampi alla pizzaiola e le capesante al bacon con pesto di nocciole e rucola.

Tra i primi, chi ama la tradizione può puntare sulla zuppa di pesce di Natale. Per la pasta ripiena ci sono i cannelloni di funghi e crostacei e i ravioli olio, aglio e peperoncino con brodo di cicale di mare. Per i palati più semplici, spaghetti di mare al cartoccio.

Per i secondi si resta sul baccalà: fritto con cavolo, papaccelle e limone candito, oppure arrosto con patate, scalogni e olive. In alternativa il cappon magro in terrina, il rombo al forno con rape e radici o le triglie piccanti con cime di rapa.

Gratin di pesce in conchiglia: la ricetta per 8 persone

Se cercate un antipasto d’effetto, il gratin servito nei gusci di capesante è delicato e adatto a un momento di festa. Io lo trovo perfetto da preparare in anticipo, fino al riempimento dei gusci.

Ingredienti

300 gr di filetto di nasello

300 gr di salmone fresco

10 code di gamberi

250 gr di besciamella

100 gr di parmigiano grattugiato

100 gr di emmenthal

Sale, pepe e prezzemolo q.b.

Procedimento

Cuocete a vapore nasello, salmone e code di gambero, poi lasciate raffreddare. In una ciotola sminuzzate il pesce, salate e pepate. Aggiungete tre cucchiai di parmigiano, l’emmenthal a cubetti, il prezzemolo tritato e la besciamella. Mescolate con cura e riempite con il composto i gusci delle capesante. Cospargete di parmigiano e infornate a 200 gradi per 10 minuti. Lasciate gratinare sotto il grill fino a completa doratura. Servite le conchiglie calde su un letto di insalatina.

Sette piatti da ristorante per una Vigilia economica

Chi vuole fare bella figura tenendo d’occhio la spesa può partire dal piatto che ispira di più e costruire il resto intorno.

Come antipasti ci sono le pettole pugliesi con le acciughe, da servire in piccole porzioni se si sceglie un primo importante, e i crostini di polenta grigliata con baccalà mantecato. Se il baccalà apre la cena, branzino o sgombro restano per il secondo.

Tra i primi, le linguine con pangrattato, arancia e acciughe sono pronte nel tempo di cottura della pasta, con l’arancia a dare una nota fresca. Le lasagne di mare con ragù di pesce sono invece il piatto da grande occasione: meglio farne l’unico primo.

Per i secondi, il baccalà alla ghiotta con patate, olive e capperi in sugo di pomodoro è pronto in circa 35 minuti; le patate sono già nel piatto, quindi non serve un altro contorno. I filetti di branzino al forno con patate e pomodorini stanno bene dopo le linguine. Lo sgombro gratinato al forno con erbe porta una panatura croccante, ideale dopo la cremosità dei crostini al baccalà.

Una dritta pratica: se non volete preparare tutto nello stesso giorno, provate i piatti in occasioni diverse, così il menù della Vigilia arriva collaudato.