Cena di pesce per tante persone: 10 ricette per non sbagliare

Il pesce è uno degli alimenti più versatili, facili e saporiti da cucinare: è l’ideale da cucinare per una cena di tante persone perchè si presta ad essere presentato in modo alternativi come mousse o anche spiedini e insalate tutti piatti che si possono preparare facilmente ma soprattutto in quantità ma sempre con gusto e appetibilità. In guazzetto, al vapore o anche fritto il pesce è perfetto per i primi piatti, anche freddi, antipasti e ovviamente secondi incontra i gusti di molti e la sua leggerezza non appesantisce la digestione. Dagli spiedini di pesce azzurro all’insalata di polpo molti sono i piatti facili e veloci per non sbagliare e organizzare un menù di portate ideali soprattutto per le cene estive. Pochi semplici indicazioni riguardano soprattutto la qualità degli ingredienti tra cui la freschezza del pesce che deve essere sempre garantita per la riuscita del piatto, in alternativa è consigliabile optare per un buon pesce congelato in grado di dare alla cena un sapore sofisticato alla pari di quello pescato.

Cena di pesce per tante persone: le ricette migliori per non sbagliare menù

Per realizzare una cena di pesce per tante persone occorre seguire poche e semplici indicazioni; scegliere il menù giusto è determinante per riuscita della serata per questo è opportuno optare per ricette facili da eseguire che garantiscono l’attenzione dei commensali: dall’antipasto al secondo il pesce deve essere il protagonista del buffet ma senza eccessi.

Cena di pesce per tante persone: gli spiedini di pesce e verdure

Gli spiedini di pesce sono un must delle cene per tante persone, si preparano facilmente e possono essere cotti non solo al forno ma anche alla griglia: una cena d’estate, un giardino, un barbecue e la serata sarà un successo! Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: insalata di polpo

Fresca, leggera e decisamente gustosa l’insalata di polpo è un piatto doveroso in un menù di pesce, si può preparare in quantità e presentarla in modo particolare sul buffet: incontra i gusti di tutti e difficilmente ne avanza. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: la frittura di paranza

La frittura di pesce è un piatto unico e molto amato, si prepara facilmente miscelando calamari, merluzzetti e totani rigorosamente freschi è l’ideale per una cena di tante persone magari servita in cartocci divertenti e colorati. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: polpette di tonno e formaggio

Le polpette di tonno sono perfette per una cena di pesce per tante persone, si preparano facilmente e sono apprezzate solitamente da tutti gli invitati per il loro gusto saporito: un antipasto perfetto da servire anche freddo. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: la Crema di Baccalà

Saporita, ideale da servire su crostini di pane croccante la crema di Baccalà è una vera e propria delizia del palato: gustosa e saporita si prepara facilmente e completa i menù di pesce per tante persone dando quel tocco ricercato e prelibato. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: mini tortini di sarde

Le sarde sono un pesce povero ma molto saporito che si prestano a varie cotture e ricette, per una cena di tante persone si possono preparare dei mini tortini di sarde da servire come finger food: gli ospiti non potranno che apprezzare. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: tartare di salmone e avocado

Le Tartare di salmone e avocado sono un piatto fresco perfetto da servire in estate, si prepara facilmente e si inserisce in un menù di pesce per tante persone per la sua versatilità: la tartare può essere preparata anche la spigola o il tonno. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: Quiche di pesce

La quiche di pesce è una portata facile da preparare e si inserisce facilmente in un buffet di tante persone a base di pesce: è buona sia calda che fredda e può essere servita in mini porzioni o anche come torta salata. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: Tagliata di tonno con granella di pistacchio

La tagliata di tonno è un piatto facile e veloce da preparare, si presenta con la sua semplicità di sapori e gusti arricchiti da una granella di pistacchio che completa la portata. Perfetta per una cena di pesce per tante persone a cui da una nota di colore molto apprezzata. Qui la ricetta.

Cena di pesce per tante persone: Polpettone di tonno

Il polpettone di tonno è un secondo piatto gustoso e saporito si prepara oltre che con il tonno fresco, con patate e capperi e con del succo di limone che da al piatto quel sapore raffinato molto apprezzato dagli ospiti. Qui la ricetta.