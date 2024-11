I nutrizionisti lo ripetono da secoli: un’alimentazione sana e completa prevede il consumo di pesce almeno 2-3 volte alla settimana. E tra i pesci più amati, troviamo sicuramente il merluzzo. Ecco alcune ricette da provare se avete il merluzzo congelato.

Merluzzo congelato: 5 ricette da provare

Il merluzzo è tra il pesce più sano e quindi consigliato per chi segue una dieta bilanciata e completa. Non sempre però è possibile consumarlo fresco: ecco allora le ricette migliori con il merluzzo congelato!

Merluzzo congelato in padella con pomodorini

Una ricetta da provare sono i filetti di merluzzo congelati in padella con pomodorini. Una proposta facile e veloce per una cena in famiglia. Potete farli mangiare anche ai bambini, che ne andranno pazzi.

Il merluzzo è un pesce versatile, delicato e ricco di proteine, mentre i pomodorini ne rappresentano il completamento ideale, regalandogli freschezza e dolcezza. Potete aggiungere i capperi e una spolverata di prezzemolo fresco, che con il pesce sta sempre bene. Servite i filetti di merluzzo surgelati in padella con pomodorini con un contorno di verdure o un’insalata mista, per un pasto delizioso e sano.

Merluzzo congelato in umido con patate e piselli

Altra ricetta, il merluzzo in umido con patate e piselli. Il merluzzo in umido si prepara piuttosto velocemente in padella ma se avete fretta potete preparalo anche in pentola a pressione utilizzando mezzo bicchiere in più di acqua.

Per realizzarlo in padella è necessario far sbollentare per una decina di minuti i piselli e le patate in modo che diventino teneri mentre in una seconda padella il merluzzo cuocerà immerso nel sugo. Una volta che le patate e i piselli saranno morbidi basterà aggiungerli al pesce e proseguire la cottura per 10/15 minuti.

Pasta con merluzzo congelato in bianco

Un’altra ricetta con merluzzo congelato prevede un primo piatto facile e veloce da preparare. È una pietanza leggera ma saporita che si gusta caldo ed è veloce perché il merluzzo surgelato la rende anche più pratica, pronto per l’uso. Se avete poche idee su cosa portare in tavola a pranzo, datele una possibilità.

Polpette di merluzzo congelato

Deliziose e invitanti, le polpette col merluzzo congelato sono adatte anche a una dieta equilibrata e sana. Possono essere gustate come antipasto, finger food o come componente principale di un pasto. Alternativa alle classiche polpette di carne. Sono facili da preparare e possono essere servite insieme ad un contorno o a un’insalata.

Fish burger di merluzzo

Alternativa al tradizionale hamburger di carne, ancora più sano per la dieta, potete realizzare il vostro hamburger preferito scegliendo fra svariati tipi di pesce tra cui il merluzzo congelato. Basta avere il pesce già sfilettato e assicurarsi che sia completamente deliscato. È preferibile utilizzare del pesce fresco, ma nulla vieta di realizzarlo anche con quello surgelato.

Sminuzzatelo al coltello o in un mixer aggiungendo le erbe aromatiche che preferite e pane raffermo per una consistenza soffice. Per una versione light è possibile cuocerlo in forno caldo a 180°C per 25 minuti circa.