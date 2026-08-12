Mete economiche per Ferragosto: ristoranti e spiagge a prezzi accessibili

L’estate italiana è spesso associata a spiagge affollate e ristoranti costosi, soprattutto durante il periodo di Ferragosto. Tuttavia, esistono alternative low cost che permettono di godersi il mare e la buona cucina senza svuotare il portafoglio. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori destinazioni per un Ferragosto economico, con un focus sui ristoranti dove mangiare bene spendendo poco.

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento dei prezzi, soprattutto nei luoghi turistici più famosi. Tuttavia, con un po’ di ricerca, è possibile trovare spiagge e ristoranti a prezzi accessibili. Ad esempio, a Manfredonia, un ombrellone e due sdraio costano solo 20 euro al giorno, mentre a Montepaone Lido si possono trovare offerte a partire da 15 euro al giorno. Anche a Capocotta, vicino a Roma, è possibile godersi il mare spendendo solo 15 euro per un ombrellone e due lettini.

Dove mangiare ad agosto spendendo poco

Per chi cerca un’esperienza culinaria senza spendere troppo, l’Agriturismo Capalia a Pollica, in Campania, è una scelta eccellente. Qui, i prezzi rimangono stabili e accessibili, con primi piatti a partire da 10 euro e secondi piatti a 14 euro. Inoltre, l’agriturismo offre un’ampia selezione di antipasti a soli 15 euro, perfetti per un pasto leggero e gustoso.

Un’altra opzione interessante è il Bistrot di Pescheria a Salerno, che ha ricevuto la menzione Bib Gourmand della Guida Michelin. Qui, è possibile gustare piatti di pesce freschi e creativi a prezzi accessibili. Tra le specialità da non perdere ci sono l’impepata di cozze, la zuppetta di totani e il ceviche.

Mete low cost per Ferragosto

Se si cerca una destinazione economica per Ferragosto, il Cilento è una scelta eccellente. Questa regione della Campania offre spiagge bellissime e ristoranti dove è possibile mangiare bene spendendo poco. Ad esempio, il ristorante Il Borgo di Mare ad Acciaroli offre un menu completo a partire da 50 euro, con piatti come la pasta mista con cozze e friggitelli e il risotto alla pescatora.

Un’altra destinazione low cost è la Sardegna dove è possibile trovare spiagge e ristoranti a prezzi accessibili. Ad esempio, il ristorante La Peschiera da Basilio a Porto Pino offre un menu di pesce fresco a partire da 50 euro, con piatti come gli spaghetti con vongole veraci e bottarga.

Per chi preferisce una vacanza in Sicilia Siracusa è una scelta eccellente. Qui, è possibile trovare ristoranti dove mangiare bene spendendo poco, come la Trattoria La Foglia che offre un menu completo a partire da 50 euro, con piatti come le sarde a beccafico.

Infine, per chi cerca una destinazione low cost in Puglia Lecce è una scelta eccellente. Qui, è possibile trovare ristoranti dove mangiare bene spendendo poco, come Alle Due Corti che offre un menu completo a partire da 45 euro, con piatti come i fritti te l’uertu.

Conclusione

Con un po’ di ricerca e pianificazione, è possibile trovare spiagge e ristoranti a prezzi accessibili, permettendo di godersi l’estate senza svuotare il portafoglio.