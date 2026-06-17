Morto il cardinale Ruini: un omaggio alla sua vita e al suo operato

Il cardinale Camillo Ruini, scomparso il 16 giugno 2026 a Roma, è stato una figura di spicco nella Chiesa italiana per decenni. Scopriamo la sua vita e il suo impatto.

Il 16 giugno 2026, Roma ha detto addio a una delle sue figure più influenti: il cardinale Camillo Ruini. Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, Ruini ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e ha lasciato un’impronta indelebile nella società italiana.

La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio e riflessione sulla sua eredità.

Ruini è stato un punto di riferimento per la Chiesa italiana, ricoprendo ruoli di grande responsabilità. Dal 1991 al 2008 è stato vicario generale per la diocesi di Roma e arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. Inoltre, ha guidato la Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007, contribuendo in modo significativo alla vita religiosa e sociale del Paese.

Un uomo di fede e di impegno sociale

La sua carriera è stata caratterizzata da un profondo impegno per i valori non negoziabilicome la difesa della vita e la promozione della famiglia. Ruini è stato un sostenitore convinto della Chiesa dei valoriintervenendo su temi delicati come l’aborto e l’eutanasia. La sua posizione è stata spesso al centro del dibattito pubblico, dimostrando la sua capacità di affrontare questioni complesse con determinazione e convinzione.

La sua vicinanza a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di eminenza grigia nella Chiesa. Ruini è stato un consigliere fidato dei pontefici, contribuendo alla definizione delle politiche ecclesiastiche e alla promozione del dialogo tra Chiesa e Stato. La sua influenza si è estesa anche alla politica italiana, dove ha avuto rapporti stretti con figure di spicco come Silvio Berlusconi.

Un lascito di intelligenza e passione

La Diocesi di Roma ha reso omaggio a Ruini sottolineando il suo ruolo di gran tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. La sua intelligenza e la sua capacità di interpretare le sfide sociali e politiche dell’Italia sono state riconosciute come fondamentali per la Chiesa. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha ricordato Ruini come un uomo che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale.

Ruini ha anche ricoperto incarichi internazionali, come la presidenza della commissione internazionale di inchiesta su Međugorje e del comitato scientifico della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Questi ruoli hanno ulteriormente evidenziato il suo impegno per la promozione della fede e della cultura cristiana.

Un addio commosso

La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio in tutto il mondo. La Conferenza episcopale italiana ha espresso il suo dolore, ricordando Ruini come un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del Vangelo e della Chiesa. La sua morte lascia un vuoto significativo, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni future.

Il cardinale Ruini ha lasciato un’eredità di fede, impegno e dedizione che rimarrà nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua vita è un esempio di come la fede possa guidare le azioni e influenzare positivamente la società. Il suo motto episcopale, Veritas liberabit nosrimane una guida per tutti coloro che cercano la verità e la libertà in Cristo.