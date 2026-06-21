Corso di cucina a Stresa: ricette tradizionali con una Cesarina locale

Stresa, la perla del Lago Maggioreè famosa per i suoi panorami incantevoli e le splendide ville in stile Liberty. Qui, nella sua accogliente casa, Gisellauna Cesarina esperta, ti aspetta per un corso di cucina che ti farà scoprire i segreti della cucina tradizionale italiana.

Gisella, che parla francese, italiano e ingleseti guiderà nella preparazione di tre ricette tipiche: un antipasto delizioso, le tagliatelle fatte in casa e un dolce tradizionale. Un’esperienza culinaria che unisce tradizione e convivialità.

L’esperienza culinaria con Gisella

La tua avventura culinaria inizierà con un antipasto tipicocome le bruschette al gorgonzola e tartufo. Gisella ti mostrerà passo dopo passo come preparare l’impasto delle tagliatelle, lavorando la farina e le uova con maestria. Non mancherà un dolce tradizionalecome il tiramisù, che ti lascerà con l’acqua in bocca.

Durante il corso, avrai l’opportunità di assaggiare le tue creazioni accompagnate da un buon vino locale. Gisella e suo marito Marco ti accoglieranno a braccia aperte, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Le porzioni sono generose e, al termine del corso, potrai portare a casa gli appunti per replicare i piatti nella tua cucina.

Le recensioni degli ospiti

Gli ospiti che hanno partecipato al corso di cucina con Gisella non possono che essere entusiasti. San Diego Steve ha definito l’esperienza ‘molto piacevole’, lodando l’accoglienza calorosa e i preziosi consigli per preparare pasta e tiramisù. Valerie et Pascal hanno apprezzato la gentilezza e l’ospitalità di Gisella, mentre Lisa Faupel ha sottolineato il talento culinario e l’abilità fotografica della Cesarina.

Patti Chandler e suo marito hanno trovato la lezione privata ‘molto apprezzabile’, lodando il caloroso benvenuto e i consigli culinari. Doris Prince ha lasciato il corso ‘felice e motivata’ a cucinare deliziosi piatti italiani. Tutti concordano su un punto: l’esperienza con Gisella è un’opportunità da non perdere.

La casa di Gisella a Stresa

Stresa è una cittadina elegante e affascinante, con i suoi alberghi lussuosi, i palazzi d’epoca e le bellissime ville in stile liberty. La casa di Gisella, situata nel centro storicooffre una vista mozzafiato sul lago. Qui, tra palazzi ottocenteschi e terrazze fiorite, potrai immergerti nella cultura e nella tradizione culinaria locale.

Gisella ha una passione per la cucina fin da bambina. Nata e cresciuta in un albergo, ha imparato i segreti della cucina tradizionale lavorando insieme allo staff. Oggi, come Cesarinacondivide la sua conoscenza e il suo amore per la cucina con chiunque voglia imparare.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica a Stresa. Prenota il tuo corso di cucina con Gisella e scopri i sapori autentici del Lago Maggiore.