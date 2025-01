Un nuovo capitolo nella gastronomia italiana

Nel cuore di San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo, sorge Olmo, il nuovo ristorante di Davide Oldani, chef di fama internazionale e pioniere della cucina Pop. Questo locale rappresenta non solo un’estensione della sua visione gastronomica, ma anche un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione. A pochi chilometri da Milano San Siro, Olmo si presenta come un rifugio culinario, lontano dal caos cittadino, dove ogni piatto racconta una storia.

Un ambiente accogliente e di design

Olmo è caratterizzato da un design minimalista e accogliente, con un bancone a vista che permette agli ospiti di osservare la preparazione dei piatti. Con un massimo di sedici coperti, il ristorante offre un’atmosfera intima e personale. La scelta dei materiali, prevalentemente legno, crea un ambiente caldo e invitante, perfetto per gustare le creazioni dello chef. Il menù, concepito come un albero di olmo, guida i commensali attraverso un’esperienza culinaria che celebra la stagionalità e la freschezza degli ingredienti.

Un menù che sorprende e delizia

Il menù di Olmo è un viaggio attraverso i sapori italiani, con piatti che riflettono la filosofia di Oldani. Ogni portata è studiata per esaltare la qualità degli ingredienti, con un’attenzione particolare al vegetale, senza trascurare le proteine. Tra le proposte più apprezzate ci sono il carciofo caramellato, la capasanta in guscio d’argilla e il gnocco al grano saraceno, che dimostrano la maestria dello chef nel combinare tradizione e creatività. La scelta di un menù fisso a 120 euro, che cambia stagionalmente, offre un’ottima opportunità per esplorare la varietà della cucina di Olmo.

Un team giovane e appassionato

La brigata di Olmo è composta da giovani talenti, tutti formati nella scuola di Oldani. Riccardo Merli, chef responsabile, guida un team affiatato che condivide la stessa passione per la cucina di alta qualità. Ogni membro della squadra contribuisce con la propria esperienza e creatività, creando un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo. La filosofia di Oldani si riflette non solo nei piatti, ma anche nella gestione del ristorante, dove la sostenibilità e il benessere del personale sono valori fondamentali.

Un futuro promettente per Olmo

Con l’apertura di Olmo, Davide Oldani non solo arricchisce la sua offerta gastronomica, ma crea anche un sistema integrato che include il rinomato D’O e il laboratorio di panificazione Next D’Oor. Questo approccio olistico alla ristorazione ha già attirato l’attenzione di critici e appassionati di gastronomia, promettendo un futuro luminoso per il ristorante. La visione di Oldani continua a evolversi, e Olmo rappresenta un nuovo capitolo nella sua storia culinaria, un luogo dove ogni piatto è un’opera d’arte e ogni visita un’esperienza indimenticabile.