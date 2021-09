Descrizione

Il pane al formaggio cotto in padella è una soffice focaccia molto simile al pane azzimo, preparata con l’aggiunta di acqua, olio extravergine d’oliva e formaggio fresco spalmabile. Questo morbido pane ha un sapore molto delicato e non richiede lunghi tempi di lievitazione, per cui può essere facilmente preparato anche all’ultimo minuto. Ottimo da gustare da solo, farcire a mo’ di piadina o servire come aperitivo con un tagliere di salumi e formaggi.