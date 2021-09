Descrizione

Le girelle al burro di arachidi sono dei golosi dolcetti (deliziosi anche in versione salata, senza l’aggiunta di zucchero), ideali da gustare come snack a merenda. Facili e veloci da preparare, queste sfiziose girelle di pasta sfoglia sono una delizia per grandi e piccini. Vi consigliamo di prepararle con del burro di 100% arachidi, eventualmente anche nella versione crunchy con granella croccante.