Il panettone artigianale, o anche industriale, col passare degli anni, ha aumentato i suoi costi ma si sa a Natale è impossibile non mangiarlo! Ma quanto costa? Scoprilo di seguito e preparati!

Panettone? Ecco quanto costa tra artigianale e industriale

Il dolce più atteso delle feste natalizie, il panettone soprattutto artigianale, sta aumentando ogni anno il suo costo? Amatissimo, ma anche odiato da alcuni che preferiscono il pandoro, volete sapere cosa vi aspetta a livello economico?

Se guardiamo ai panettoni entry level, i classici Paluani, Bauli, Maina, Motta che sono panettoni industriali, il confronto tra i prezzi dello scaffale di oggi con quello del 2023 è netto: 1 euro in più mediamente. Ciò che costava 5 euro ora ne costa 6! I panettoni artigianali invece hanno subito un’inflazione assurda. I numeri parlano di un aumento tra il 25% e il 35%, quasi il doppio dell’inflazione in questi 5 anni, che si “ferma” al 18.46% (dati Istat).

Stando all’inflazione, un panettone che nel 2020 costava 30 euro, oggi dovrebbe costare 35. Invece costa 40, almeno. Scorrendo le classifiche, si nota che 30 euro era appunto il prezzo medio dei panettoni migliori d’Italia nel 2020: qualcuno verso i 35, altri stavano addirittura sui 25 o 27. Oggi quasi tutti sono sopra i 40. I panettoni al cioccolato, con creme o glassature al cacao, mostrano ancora incrementi significativi, pari al 12,5% rispetto al 2023.

D’altro canto, invece, restano stabili i prezzi dei panettoni degli chef. Nello specifico ad aumentare, quindi di conseguenza i panettoni, poi sono aumentati negli ultimi mesi i prezzi di molte delle materie prime del lievitato natalizio, e per una serie di diverse circostanze: lo zucchero, le uova (influenza aviaria), l’uvetta.

Aumento dei prezzi dei panettoni

Secondo l’indagine Codacons, sull’aumento dei prezzi, il mercato italiano dei panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro annui, con quasi 100mila tonnellate di dolci natalizi prodotti dai grandi gruppi industriali. Nonostante il lieve aumento dei prezzi, i dolci natalizi restano una tradizione consolidata, e la spesa degli italiani per questi prodotti è sempre alta.

In conclusione, la spesa per dolci natalizi quest’anno sarà inevitabilmente più alta rispetto al passato, soprattutto se il panettone contiene anche cacao. Questo si traduce in una minore disponibilità economica per altro come i regali, i cibi da preparare per il cenone, e i viaggi, a favore invece del cibo dolce.