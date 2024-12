Un evento significativo per le ciliegie cilene

Il 8 dicembre, la Chilean Fruit Exporters Association ha celebrato un’importante cerimonia al JNH Wholesale Market di Canton, segnando l’arrivo della prima nave carica di ciliegie cilene. Questo evento non solo rappresenta l’apertura ufficiale della stagione delle ciliegie, ma sottolinea anche l’importanza crescente di questo frutto nel mercato globale. Con l’aumento della domanda, le esportazioni di ciliegie cilene per la stagione 2024/25 sono previste in aumento del 50% rispetto all’anno precedente, stabilendo un nuovo record per la produzione.

La crescente domanda di tecnologia per il monitoraggio

Con l’espansione delle esportazioni, aumenta anche la necessità di strumenti per garantire la qualità del prodotto durante il trasporto. In questo contesto, il data logger di temperatura USB monouso TempU02, presentato da Liao, direttore della Tzone Digital Technology Co., Ltd., si propone come una soluzione innovativa. Questo dispositivo è in grado di registrare fino a 42.000 dati e funziona per un periodo compreso tra 120 e 180 giorni, monitorando le variazioni di temperatura in tempo reale.

Importanza del monitoraggio nella catena del freddo

Il monitoraggio della temperatura è cruciale per garantire che frutta e verdura rimangano in condizioni ottimali durante il trasporto. Liao ha sottolineato come il TempU02 possa aiutare a ridurre le perdite causate da errori nel controllo della temperatura, permettendo ai clienti di adottare misure correttive tempestive. Che si tratti di trasporto aereo, marittimo o terrestre, il dispositivo offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze di spedizione, assicurando che i prodotti freschi vengano mantenuti alla temperatura richiesta.

Richieste in aumento da tutto il mondo

Con l’avvicinarsi del picco della stagione delle esportazioni nell’emisfero australe, Tzone Digital ha già ricevuto richieste da clienti in Europa, Americhe e Sud-est asiatico. L’azienda offre anche campioni gratuiti per attrarre un numero sempre maggiore di importatori ed esportatori, dimostrando l’impegno nel fornire soluzioni affidabili per il monitoraggio della temperatura e dell’umidità. Questa strategia non solo aiuta a garantire la qualità del prodotto, ma promuove anche la crescita del mercato delle ciliegie cilene a livello globale.