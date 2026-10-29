Halloween 2026: le creazioni di Ernst Knam e Iginio Massari

Scopri le sette delizie di Iginio Massari e le proposte horror di Ernst Knam per Halloween 2026, disponibili solo fino al 31 ottobre.

La notte del 31 ottobre 2026 si prepara a diventare un vero spettacolo per i palati più curiosi. I due maestri della pasticceria italiana, Iginio Massari e ernst knam, hanno lanciato collezioni esclusive che fondono tradizione, innovazione e il fascino macabro di Halloween.

Le sette proposte di Iginio Massari per Halloween 2026

Massari ha declinato i simboli più noti della festa in una serie di dolci che spaziano dal croccante al soffice. Tra i prodotti più riconoscibili troviamo i biscotti di Halloween, realizzati con pasta frolla e modellati a forma di zucca, teschio e pipistrello, perfetti per una tavola decorata. Accanto a loro, i macarons nei gusti vaniglia e nocciola, avvolti da una ganache alla panna, riprendono i colori cupi della stagione.

Monoporzione zucca, Maritozzo al cacao e Pan dei Morti

La monoporzione Halloween è un piccolo capolavoro a forma di zucca: strati di bavarese alla vaniglia, roulé imbevuto di bagna al lampone e mousse al lampone creano un contrasto di sapori delicati. Il maritozzo al cacao, invece, nasconde all’interno marmellata d’arancia, crema al cioccolato fondente e panna montata, decorato da pipistrelli di cioccolato. Infine, il Pan dei Morti porta in tavola cacao, frutta candita e un mix di spezie autunnali, disponibile in versione con cremino al latte e nocciola.

Panettone e mini-panettone spettrali

Il panettone di Halloween è proposto in versione 450 g al prezzo di 33 €, con impasto a lievitazione naturale arricchito da marroni canditi, pepite di cioccolato al latte e una glassa arancione al cioccolato bianco. La superficie è decorata da teschi di cioccolato fondente, rendendo il dolce un vero oggetto da esposizione. Accanto alla versione classica, è disponibile il panettoncino da 60 g, ideale per chi desidera un assaggio più contenuto.

Ernst Knam: la collezione horror a base di cioccolato

Conosciuto come il “Re del Cioccolato”, Ernst Knam ha trasformato il cioccolato in una tela per raccontare storie di paura. La sua linea per Halloween 2026 comprende torte monumentali, mousse dal gusto intenso e una serie di praline decorative. Ogni creazione è studiata per stupire sia l’occhio che il palato.

Torte e mousse scenografiche

La Tris Glassata Nera combina tre mousse (fondente, al latte e bianca) su una base marquise, avvolte da una glassa lucida e completate da un ragno di pasta di zucchero. La mousse fondente e zucca unisce la ricchezza del cacao al gusto dolce-terroso della zucca, creando un equilibrio perfetto per le fredde serate autunnali.

Biscotti, tavolette e lollipop a tema

I biscotti alla vaniglia e cioccolato sono ricoperti con decorazioni di zucchero che richiamano mostri, ragnatele e fantasmi. Le tavolette di cioccolato bianco e fondente presentano gocce rosse di burro di cacao e ragnatele di cioccolato, trasformando ogni morso in un effetto visivo. Per i più piccoli, i lollipop a forma di zucca e fantasma nascondono cremini al cioccolato fondente o alla nocciola.

Entrambe le collezioni sono disponibili nelle boutique Iginio Massari e nei punti vendita autorizzati di Ernst Knam, oltre che nei pop-up store amministrati nei principali centri italiani, fino al 31 ottobre 2026. Chi desidera assaporare queste opere d’arte dolciaria deve affrettarsi: la natura edizione limitata delle proposte le rende un acquisto raro e ricercato.