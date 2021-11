Pane fritto in padella: irresistibilmente soffice e saporito Come preparare il fritto in padella: squisite frittelle di pasta di pane, dorate e fragranti, ideali da gustare in ogni momento della giornata.

Muffin alle carote: ricetta salata con parmigiano e noci Come preparare i soffici e invitanti muffin alle carote salati: golosi tortini rustici arricchiti con noci e formaggio grattugiato.

Ghirlanda di pane: ricetta natalizia, sfiziosa e invitante La ricetta semplice e invitante della ghirlanda di pane salata: un delizioso centrotavola natalizio, preparato con soffici panini al latte.

Bastoncini di pizza al formaggio: uno snack sfizioso e saporito La ricetta facile e veloce dei bastoncini di pizza al formaggio: dei gustosi stuzzichini farciti con pomodoro, scamorza e basilico.

Muffin ai funghi: ricetta autunnale, rustica e ricca di gusto Come preparare i gustosi muffin ai funghi champignon: dei soffici tortini arricchiti con formaggio, ideali da servire come antipasto o snack.

Focaccia al cucchiaio: ricetta semplicissima, veloce e saporita La ricetta facile e veloce della focaccia al cucchiaio, preparata con un soffice impasto ad alta idratazione e ideale da servire in ogni occasione.

Olive schiacciate sott’olio: un antipasto tipico del Sud Italia La ricetta tradizionale delle olive schiacciate sott’olio: una specialità tipica della cucina meridionale, dal sapore intenso e stuzzicante.

Shortbread salati: deliziosi biscotti al burro, friabili e saporiti Come preparare in casa i gustosi e friabili shortbread salati al burro e parmigiano: dei frollini semplici e fragranti, ideali da servire come snack.

Cestini di parmigiano: ricetta stuzzicante, veloce e saporita La ricetta semplice e sfiziosa dei cestini di parmigiano, ideali da farcire in mille modi diversi e servire come antipasto o aperitivo.

Involtini di pasta fillo vegetariani: leggeri, sfiziosi e saporiti Come preparare i gustosi involtini di pasta fillo vegetariani, farciti con un prelibato mix di verdure alla salsa di soia e cotti al forno.