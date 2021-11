Pollo con patate fritte: ricetta sfiziosa, invitante e ricca di gusto

Descrizione

Il pollo con patate fritte è una sfiziosa ricetta che piace a grandi e piccoli, ideale da portare in tavola durante una cena in famiglia o con amici. Tenerissimi bocconcini di petto di pollo dalla croccante panatura, serviti con una montagna di patatine fritte, ancora calde e fragranti. Proponete questa ricetta come gustosa alternativa da base di carne del classico fish and chips, così da accontentare anche chi non ama il pesce.