Descrizione

La pasta con crema di ricotta e fave fresche è un delizioso e leggero primo piatto vegetariano, ideale da portare in tavola in primavera, ma non solo: utilizzando le fave surgelate, potrete preparare questo piatto in qualunque stagione. La ricetta è semplicissima, bilanciata e ricca di gusto, ottima da proporre anche come veloce piatto unico.