Descrizione

L’aglio confit è una speciale conserva di spicchi d’aglio cotti con olio extravergine d’oliva, che può essere aromatizzata a piacere con l’aggiunta di rosmarino e altre erbe. L’aglio sott’olio è ideale da conservare in dispensa e utilizzare in ogni periodo dell’anno per condire innumerevoli piatti. È ottimo anche da spalmare sulle bruschette calde e gustare come antipasto.