Descrizione

La pasta con funghi e spinaci è un veloce e gustoso primo piatto autunnale, semplice da preparare e ottimo da portare in tavola anche all’ultimo minuto. Potete servire questo piatto in innumerevoli occasioni e scegliere se insaporirlo con scaglie di parmigiano o della frutta secca, come noci tritate o dei pinoli tostati.