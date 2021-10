Muffin alla carruba: dolcetti soffici, aromatici e vegani

Descrizione

I muffin alla carruba sono dei soffici e invitanti tortini vegani, dall’aspetto simile ai muffin al cioccolato, ottimi da gustare a colazione o come spuntino tra un pasto e l’altro. La ricetta che vi proponiamo non prevede l’aggiunta di uova, latte e burro, è leggerissima e aromatica, ideale da proporre anche ai bambini, come snack sano e alternativo alle merendine confezionate.