Gli spaghetti con crema di burrata e melanzane sono un gustoso primo piatto estivo, ideale da portare in tavola nelle occasioni speciali.

La ricetta semplice e sfiziosa dell’insalata di farro con verdure: un fresco e leggero primo piatto estivo, ideale da gustare anche in spiaggia.

Come preparare in soli 30 minuti la pasta con peperoni e feta greca: un primo piatto estivo dal sapore mediterraneo, ottimo sia caldo che freddo.

Come preparare in pochi minuti la pasta al pesto di sedano e pinoli: un primo piatto estivo senza latticini, leggerissimo e ideale da servire in estate.