Descrizione

Avete poco tempo a disposizione ma non volete rinunciare al dolce? Provate i bicchierini di crema al limone: si preparano in pochi minuti partendo da una base di classica crema pasticcera al limoncello, la cui bontà è messa in risalto dal crumble di biscotti e dalla panna montata, soffice e delicata. Serviteli come dessert di fine pasto o gustateli a merenda.