Polenta taragna e funghi trifolati: il comfort food alpino da riscoprire

Un viaggio tra i sapori delle Alpi: polenta taragna scura e profumata con funghi trifolati, tra tradizione, varianti golose e consigli pratici.

Quando le temperature si abbassano, il desiderio di un piatto caldo e appagante si fa sentire. Tra le proposte più amate spicca la polenta taragna con funghi trifolatiun incontro tra la cremosità scura data dal grano saraceno e il profumo boschivo dei funghi saltati in padella.

È un comfort food senza tempo che porta in tavola l’energia della montagna e la semplicità di una cucina essenziale.

Il termine taragna non è casuale: indica una tipologia di polenta tipica delle Alpiradicata in particolare in Lombardia e Piemontedove l’unione tra farine miste e formaggi locali ha costruito una tradizione gastronomica inconfondibile. A renderla speciale è l’uso della farina di grano saracenoche dona un colore bruno, un sapore deciso e una consistenza vellutata, perfetta da abbinare a funghi profumati e condimenti cremosi.

Origini alpine e identità della taragna in Lombardia e Piemonte

Nelle valli delle Alpila polenta taragna nasce come piatto quotidiano, nutriente e genuino. In Lombardia e Piemonte l’impasto mescola tradizionalmente farina di mais e farina di grano saraceno, ottenendo una base più scura e saporita rispetto alla polenta gialla comune. La presenza del saraceno, cereale rustico e resistente, ha segnato l’identità di questo piatto, rendendolo una specialità di montagna dal carattere schietto. Proprio per questa natura robusta, la taragna si presta a valorizzare condimenti intensi come i funghicapaci di amplificare con note aromatiche il profilo tostato della polenta.

La taragna viene spesso mantecata con formaggi locali a pasta semidura, che si fondono nel calore e accentuano la morbidezza del composto. L’abbinamento con i funghi trifolati completa il quadro: il risultato è un piatto unico ricco, adatto anche come contorno generoso accanto a preparazioni di carne o selvaggina. L’equilibrio tra la sapidità dei latticini e l’umami dei funghi trasforma un piatto contadino in una proposta che conquista al primo assaggio.

Funghi trifolati e polenta taragna: preparazione e accorgimenti

Per i funghi trifolati si possono scegliere porcini oppure un mix di specie, in base alla disponibilità e alla stagione. La cottura classica prevede padella calda con olio extravergine d’oliva, spicchi d’aglio schiacciati e prezzemolo tritato, lasciando sprigionare lentamente il profumo del sottobosco. Un ricamo di burro a fine cottura rende il condimento più cremoso e rotondo, senza coprire la personalità dei funghi. Anche i funghi surgelati sono una valida alternativa, mentre quelli secchi vanno reidratati in acqua tiepida prima del salto in padella.

La polenta taragna richiede attenzione ai tempi e alla consistenza: il segreto è mescolare di frequente per evitare che si attacchi e per ottenere un risultato liscio. Il movimento costante, oltre a prevenire grumi, favorisce la corretta liberazione degli amidi. Una volta pronta, si può arricchire con formaggi a lenta fusione come bitto o caserache si sciolgono dolcemente, avvolgendo ogni cucchiaiata. Infine si impiatta alternando cucchiaiate di taragna e funghi, lasciando che i succhi della trifolatura si insinuino nella polenta calda.

Varianti, abbinamenti e conservazione 1-2 giorni

Chi desidera un tocco più audace può introdurre sapidità extra con speck croccante o pancetta saltata insieme ai funghi, mentre per accentuare la cremosità in chiave vegetariana è possibile incorporare un velo di panna o un cucchiaio di mascarpone nella trifolatura. Non mancano interpretazioni leggere che sostituiscono i funghi con un mix di verdure saltate, mantenendo invariata la base di taragna. Che sia servita come piatto unico o come contorno ricco, la combinazione resta appagante e bilanciata, ideale per un pranzo conviviale o una cena rustica.

Per la gestione degli avanzi, la polenta taragna con funghi si conserva in frigorifero in contenitore ermetico per 1-2 giorni. Al momento del riscaldamentoaggiungere un filo d’acqua o latte e rimescolare a fuoco basso restituisce morbidezza e cremosità alla polenta. Un’idea gustosa consiste nel pressare gli avanzi in una teglia, farli rassodare e poi ripassarli in padella o al forno per ottenere golose fette dorate da completare con i funghi. In ogni caso, la qualità della materia prima resta la chiave: funghi freschi quando disponibili, oppure surgelati o secchi ben trattati per non rinunciare al loro carattere.