Scopri come preparare un polpettone senza carne, perfetto per le feste e adatto a tutti.

Ingredienti per un polpettone senza carne

Per realizzare un delizioso polpettone senza carne, avrai bisogno dei seguenti ingredienti per 6 persone:

350 g di lenticchie secche

2 patate

1 zucchina

1 carota

1 cipolla

Un mazzetto di prezzemolo

Pangrattato q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione del polpettone vegetale

Iniziamo la preparazione lavando le lenticchie e cuocendole in una pentola con acqua per circa 30 minuti. Una volta cotte, scolale e mettile da parte. Nel frattempo, laviamo e sbucciamo le patate, tagliandole a dadini. Cuociamole al vapore, quindi schiacciamole e teniamole da parte.

Procediamo ora con le verdure: tagliamo a dadini la zucchina e la carota, e mettiamo tutto in una ciotola. Aggiungiamo la cipolla sbucciata e tritata, quindi scaldiamo una padella con un filo d’olio extra vergine di oliva. Rosoliamo le verdure per circa dieci minuti, aggiungendo sale e pepe a piacere.

Assemblaggio e cottura

In una ciotola capiente, uniamo le lenticchie cotte, le patate schiacciate e le verdure rosolate. Aggiungiamo un mazzetto di prezzemolo tritato e pangrattato quanto basta per ottenere un composto omogeneo e modellabile. Mescoliamo bene fino a ottenere una consistenza che ci permetta di formare il polpettone.

Preriscaldiamo il forno a 180°C. Rivestiamo una teglia con carta da forno e modelliamo il composto a forma di polpettone, ponendolo nella teglia. Cuociamo in forno per circa 40-45 minuti, fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante.

Servire il polpettone senza carne

Una volta cotto, lasciamo raffreddare leggermente il polpettone prima di affettarlo. Puoi servirlo su un piatto da portata, decorandolo con rucola fresca e pomodorini per un tocco di colore. Questo piatto è perfetto da accompagnare con patate al forno, purè di piselli o verdure grigliate, rendendo il tuo pranzo festivo ancora più speciale.

Il polpettone senza carne è un’ottima alternativa per chi desidera un secondo piatto gustoso e sano, adatto a tutti, vegani e non. Non dimenticare di sperimentare con le decorazioni e le salse per rendere il tuo piatto unico e originale!