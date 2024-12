Conosciuto in tutto il mondo, cosa rende il pomodoro pelato San Marzano così speciale rispetto a un pomodoro pelato “tradizionale”? Scoprite tutto quello che c’è da sapere sul San Marzano!

Pomodoro San Marzano: perché sceglierlo?

Cosa distingue il pomodoro San Marzano dagli altri? Proveniente dalla regione Campania, più precisamente dall’area del Vesuvio, questo pelato è coltivato su terreni vulcanici. Questa è la principale motivazione che contraddistingue il San Marzano da altri pomodori: il terreno particolarmente ricco di minerali contribuisce a donargli un sapore unico.

Altra caratteristica del San Marzano è che è un pomodoro DOP, ha una forma allungata, una buccia molto sottile che lo rende facile da pelare, ed è perfetto, tra i migliori usati, per la preparazione di conserve e salse.

Il suo gusto è molto dolce e delicato, con un’acidità ben equilibrata che esalta i sapori anche di ciò che l’accompagna. Oltre al gusto, la qualità che lo rende speciale è la densità della polpa: succosa ma molto compatta, pochi semi, la buccia molto sottile e facilmente removibile quando cotto. Per queste e altre caratteristiche il San Marzano è il migliore pomodoro pelato.

Pomodoro San Marzano, come si usa in cucina?

Abbiamo visto le caratteristiche principali del pomodoro San Marzano, che lo differenziano da tanti altri e per cui è considerato uno dei migliori pelati. Ma come si usa in cucina? Il San Marzano è perfetto per pizza e pane, cotto ma anche a crudo.

La presenza di pochissimi semi, come detto prima, rende il pomodoro San Marzano il pelato ideale anche per salse e zuppe, gazpacho, riduzioni e conserve, poiché la sua consistenza sarà già naturalmente vellutata e corposa.

Il pomodoro San Marzano è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in molte ricette, dalla classica salsa di pomodoro alla zuppa di pomodoro, dalla pizza ai piatti di pasta. La sua polpa densa e il sapore intenso lo rendono ideale per creare salse vellutate e piatti ricchi di sapore. Per ottenere il massimo dal pomodoro San Marzano in cucina, è consigliabile utilizzarlo fresco o in scatola, scegliendo sempre prodotti certificati DOP per garantirne l’autenticità.

Come fare la salsa di pomodoro San Marzano

Per preparare una salsa di pomodoro autentica, è consigliabile sbollentare i pomodori per rimuovere la buccia, quindi frullarli fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungere olio d’oliva, aglio, basilico fresco e sale per esaltare il gusto del pomodoro San Marzano.

Questa salsa può essere utilizzata per condire la pasta, la pizza o come base per altre preparazioni culinarie. La sua consistenza vellutata e il sapore intenso renderanno ogni piatto semplice ma unico.