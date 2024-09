I pomodori pelati sono una delle conserve più utilizzate e preparate soprattutto perché tra i cibi della dieta mediterranea, come la passata. Comodi da tenere in dispensa, anche la ricetta fatta in casa è abbastanza facile e veloce. Scoprite i consigli su come fare i pomodori pelati in casa!

Pomodori pelati fatti in casa: ricetta veloce e consigli da provare

Volete conoscere la ricetta veloce e facile su come preparare i pomodori pelati fatti in casa? Scoprite i consigli e i passaggi per realizzare una buona conserva di pomodori da tenere a lungo in dispensa, pronta a ogni evenienza.

Step 1: per preparare i pomodori pelati scegliete dei pomodori che siano sodi, maturi e senza ammaccature, intanto mettete sul fuoco una pentola capiente piena d’acqua. Lavate per bene i pomodori sotto l’acqua corrente e fate un taglio a croce all’estremità di ogni pomodoro. Quando l’acqua inizia a bollire, scottate i pomodori per 2-3 minuti, in questo modo i pomodori rimarranno sodi.

Step 2: proseguite togliendo i pomodori dall’acqua con una schiumarola e metteteli a scolare in uno scolapasta. Aspettate che si raffreddino per qualche minuto. Nel frattempo sanificate i vasetti e i tappi facendoli bollire in acqua, come indicato nelle linee guida del Ministero della Salute. Poi pelate i pomodori che saranno diventati maneggiabili perché meno cocenti.

Step 3: quando i vasetti saranno completamente asciutti, mettete i pomodori pelati dentro, pressandoli un po’ con una forchetta, chiudete accuratamente il vasetto avendo cura di lasciare 2 o 3 centimetri di spazio dal bordo, quindi passate alla bollitura ovvero la pastorizzazione.

Una volta che i barattoli si saranno raffreddati, verificate se il sottovuoto si è formato correttamente: se premendo sul tappo non sentirete rumore vuol dire che il sottovuoto si è formato correttamente. I vostri pomodori pelati sono pronti a essere utilizzati o conservati, come volete.

Ricetta per i pomodori pelati: consigli sulla conservazione

Per un’ottima preparazione dei pomodori pelati fatti in casa, seguendo la ricetta detta nel precedente paragrafo, è bene conoscere anche dei consigli di conservazione. In primis è importante la scelta dei pomodori, l’ideale sono i San Marzano, hanno una forma allungata, la Polpa soda, pochi semi all’interno e una buccia resistente che si toglie facilmente.

In alternativa potete usare i pomodori Piccadilly (o i Perina), più piccoli ma con caratteristiche simili.

Altro passaggio fondamentale è la sterilizzazione dei barattoli in cui saranno riposti i pomodori pelati, solo così i vostri pelati si conserveranno bene e a lungo. I barattoli vanno lavati bene e poi sterilizzati vuoti. Una volta riempiti con i pomodori vanno chiusi e sterilizzati una seconda volta!