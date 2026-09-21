Provincia di Brindisi: geografia, clima e storia essenziale

Tra il blu del mare Adriatico e le alture calcaree delle Murge la provincia di Brindisi racchiude un mosaico di ambienti, storie e connessioni che ne definiscono l’identità. Con una superficie di 1.839 chilometri quadrati e un tessuto amministrativo di 20 comuni questo territorio pugliese si posiziona come una realtà compatta ma sorprendentemente varia, in cui l’<em’eredità messapica convive con ecosistemi costieri e collinari in continua trasformazione.

I confini raccontano molto: a nord la vicinanza con la città metropolitana di Bari a ovest con la provincia di Taranto a sud-est con Lecce. Verso nord-est il paesaggio si apre al mare, mentre, addentrandosi, emergono vallate, lame, boschi e le inconfondibili architetture rurali dei trulli. Il capoluogo, Brindisi, guida una provincia la cui storia amministrativa prende forma nel 1927 con lo scorporo dalla storica Terra d’Otranto.

Geografia fisica tra Adriatico, Murge e Valle d’Itria

Il profilo del territorio è una successione di ambienti distinti. La porzione settentrionale sfiora il limite meridionale della Terra di Bari mentre il cuore e il sud rientrano nel Salento con la zona nord-occidentale a cavallo della Valle d’Itria. La costa adriatica, lunga 80,606 km alterna coste rocciose, piccoli approdi e insenature a spiagge sabbiose estese. A ovest e al centro dominano colline e boschi, mentre il settore meridionale si distende in una pianura agricola coerente con il paesaggio salentino.

Paesaggi e suoli

La varietà geologica, delineata dalla Carta Geologica d’Italia spiega l’eterogeneità dei paesaggi. Nell’area centro-meridionale prevalgono calcari dolomitici dell’altopiano murgiano, accompagnati da depositi eluviali, sabbie anche argillose e limi lagunari recenti, soprattutto tra FrancavillaOria e San Donaci. Qui compaiono anche calcareniti calcari tipo panchina e sedimenti bioclastici. Nella fascia centro-settentrionale, invece, dominano i calcari di Bari e di Mola d’età cretacica, insieme a depositi calcareo-arenacei e calcareo-argillosi riconducibili al Pleistocene. Questa struttura litologica sostiene fenomeni carsici diffusi e modella lame e doline tipiche del paesaggio.

Orografia e Soglia messapica: colline e piane

L’apice altimetrico provinciale raggiunge i 414 metri s.l.m. nei pressi della Selva di Fasano. I rilievi, concentrati nella porzione centro-settentrionale, mostrano due linee di innalzamento: lungo la Soglia messapica tra Villa Castelli e Ceglie Messapica e lungo il versante adriatico tra Ostuni e Carovigno dove le colline si alzano in modo più netto prima di digradare verso sud nella Piana di Brindisi. Qui l’accoppiata tra suoli calcarei e morfologia dolce favorisce una vocazione agricola radicata, con colture che punteggiano la piana fino alla costa.

Clima mediterraneo e dinamiche atmosferiche

Il clima è tipicamente mediterraneo con estati calde e inverni generalmente miti. La prossimità all’Adriatico mitiga gli sbalzi termici lungo la costa, mantenendo temperature medie leggermente più elevate rispetto all’entroterra. In collina e nelle aree pianeggianti interne le temperature risultano più basse, specie nelle notti serene. Le masse d’aria fredde balcaniche possono innescare cali termici rilevanti, con gelate diffuse e, talvolta, nevicate. Al contrario, correnti calde dal Nordafrica accentuano d’estate ondate di calore e afa. Le precipitazioni annue si attestano su circa 600 mm con distribuzione irregolare e episodi intensi concentrati in alcuni periodi dell’anno.

Acque interne, costa e riserve naturali

La natura carsica del sottosuolo limita la presenza di corsi d’acqua permanenti. Tuttavia, abbondano sorgenti puntuali che danno vita a brevi canali. Il più esteso è il Canale Reale che nasce tra Villa Castelli e Francavilla Fontana e termina nella Riserva Naturale di Torre Guaceto presso Carovigno. Lungo il litorale si incontrano stagni e piccoli laghi di acqua dolce alimentati da falde costiere affioranti. Questa combinazione di ecosistemi, tra zone umide e litorali variegati, crea corridoi ecologici di pregio e favorisce la presenza di biodiversità costiera, elemento chiave anche per un turismo naturale in crescita.

Amministrazione, economia e tracce di lunga durata

Con una popolazione di circa 372.821 abitanti la provincia di Brindisi è tra le più contenute della Puglia per superficie, seconda solo a Barletta-Andria-Trani ma mantiene un peso demografico e funzionale rilevante nel contesto regionale. Dal finire del XX secolo il suo assetto economico ha vissuto una graduale transizione: il ruolo dell’industria si è affievolito, mentre il terziario ha guadagnato centralità. In particolare, il turismo è cresciuto alimentato da una buona dotazione infrastrutturale e dalla valorizzazione di risorse naturali, artistiche e gastronomiche diffuse capillarmente.

Le radici storiche affondano nella preistoria con abitati in grotta e attività venatorie, e si consolidano nel neolitico con villaggi documentati a OriaCeglie MessapicaFrancavilla Fontana e Ostuni. Tra l’VIII e il VII secolo a.C., l’arrivo dei Messapi porta alla formazione di centri di grande rilievo, tra cui le future BrindisiMesagneOria e Carovigno. Siti come Egnazia presso Fasano e Muro Tenente vicino Mesagne testimoniano questa stagione. Due porti antichi, tra cui Egnazia, servivano la regione; mentre Pezza Petrosa nel territorio di Villa Castelli fungeva da phrourion un avamposto legato alla sfera tarantina. In epoca preromana, l’area era attribuita ai Calabri e nota come Calabria a riprova della stratificazione culturale che ancora oggi imprime un segno profondo sul territorio.