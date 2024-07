Avete lasciato la pizza surgelata nel freezer e ora vi chiedete quanto tempo dopo la sua scadenza posso mangiare la pizza? Scoprite come funziona e quali sono i rischi.

Quanto tempo dopo la scadenza posso mangiare la pizza? Segnali a cui stare attenti

Può capitare di acquistare una pizza surgelata, metterla in fondo al surgelatore e poi dimenticarla ben oltre la sua scadenza. Ma si può ancora mangiare? Ecco i segnali a cui prestare attenzione e i consigli per verificare se “posso mangiare” la pizza dopo la scadenza.

La risposta è sorprendete: secondo gli esperti la data di scadenza riportata sulle confezioni delle pizze surgelate è puramente indicativa. Trovate scritto “Da consumarsi preferibilmente entro…”. Questo significa che può essere consumata anche dopo la data di scadenza indicata. Al massimo sarà meno croccante ma di certo non vi farà male alla salute!

Inoltre le basse temperature del surgelatore impediscono la proliferazione batterica e, dunque, potete mangiarla senza problemi anche se sopra ci sono formaggi o verdure o salumi, dopo la scadenza non dovreste correre rischi come per altri alimenti.

Dopo la scadenza quanto tempo posso mangiare la pizza?

La pizza surgelata anche dopo la data di scadenza, come anticipato, tendenzialmente non scade realmente ossia può essere mangiata ovviamente se non ha un aspetto preoccupante così come l’odore. Per i surgelati, infatti, il consumo in genere non crea problemi nei due mesi successivi alla data di scadenza e questo vale anche per l’amata pizza!

Infatti i cibi surgelati non hanno una data di scadenza se sono conservati almeno a -18. Anche nel caso in cui la pizza sia stata prima cotta e poi riposta in freezer, la si conserva fino a 3 mesi e poi basta metterla in un contenitore ermetico e si manterrà bene.

La data di scadenza è puramente indicativa ma si possono consumare anche dopo diversi giorni o mesi altri cibi come pasta, riso, cereali e legumi secchi, biscotti, salse, marmellate, miele, olio: non correte nessun rischio anche se li mangiate dopo la data di scadenza.