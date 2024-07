Una domanda ricorrente riguarda le uova e la loro scadenza, è vero che si possono mangiare anche dopo la data di scadenza? Scoprite se è possibile e alcuni consigli di conservazione.

Mangiare le uova dopo la scadenza: consigli e quanto tempo durano

Prima di sapere se si possono mangiare le uova anche dopo la scadenza è bene conoscere alcuni trucchetti e consigli per capire se le uova che avete in frigo sono ancora buone. Come regola generale, bisogna attenersi strettamente alla data di consumo raccomandato, riportata sulla confezione. Le uova, inoltre, riportano questa data anche sul guscio, quindi, è pressoché impossibile sbagliarsi.

Per verificare la freschezza ecco cosa fare: il primo metodo è quello di guardarle in trasparenza. Sovrapponendo l’uovo a una fonte luminosa si potrà vedere il contenuto e quindi la grandezza della camera d’aria e lo spazio occupato dai fluidi (tuorlo e albume).

In un uovo fresco di medie dimensioni la camera d’aria non supera i 6mm. Se lo spazio occupato da questa è superiore, sicuramente l’uovo non è fresco.

Il secondo metodo coinvolge l’udito. Un uovo fresco se scosso all’interno del suo guscio non genera rumore, se invece si sente come un battito sordo vuol dire che è meglio non consumare quell’uovo.

Il terzo metodo, sfrutta l’olfatto. Un uovo vecchio quando viene aperto può emanare un cattivo odore.

Il quarto metodo, quello più comunemente conosciuto, è di inserirlo, con delicatezza, all’interno di un recipiente capiente pieno di 1 litro di acqua in cui avrete disciolto 120 g di sale. Se l’uovo affonda è fresco sarà stato deposto da massimo tre giorni, se è stato deposto da qualche giorno (fino a 6) staziona a metà del bicchiere, se è vecchio galleggia.

Mangiare le uova dopo la scadenza: si possono mangiare scadute da tre giorni?

Se state valutando di consumare uova scadute è bene non farlo. Le uova scadute, infatti, possono provocare alcuni disturbi gastrointestinali e, in alcuni casi, anche infezioni da salmonella. A maggior ragione se si tratta di uova scadute da 15 giorni. Considerate che solitamente la data segnata sulle confezioni è da 21 fino a 28 giorni successiva alla deposizione.

Quindi, mangiare uova scadute può voler dire cibarsi di un uovo deposto anche 4 settimane prima. Se acquistate uova direttamente dagli allevatori ricordate che, solitamente, per queste uova si individua un limite massimo di due settimane dalla deposizione per la consumazione.

Dopo averle comprate le uova in genere durano circa 15 giorni se tenute a temperatura ambiente. La regola principale per la corretta conservazione è quella di non sottoporre le uova a sbalzi di temperatura. Le uova del supermercato possono durare anche fino a 21 giorni oppure potete trovare la dicitura “consumare preferibilmente entro” 28 giorni dalla deposizione.