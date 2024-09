Il Golden Milk, noto anche come “latte d’oro”, è una antica bevanda ayurvedica, la medicina tradizionale indiana. Ma qual è la ricetta originale? Scoprite come prepararlo!

Ricetta ayurvedica originale: il golden milk

Conoscete il golden milk? Parliamo di una popolare bevanda a base di curcuma, latte vegetale e miele, da considerarsi perciò un prezioso nutrimento per il nostro corpo che trae beneficio dalla curcumina. Noto nei paesi del sud Asia il golden milk è conosciuto e tramandato da generazioni. Si tratta infatti della filosofia ayurvedica che pone tra i principali obiettivi raggiungere un equilibrio psicofisico attraverso anche l’alimentazione. Questa deliziosa bevanda che può essere consumata calda a colazione, ma anche a merenda. Ma come si prepara la ricetta ayurvedica originale del golden milk? Ecco la ricetta!

Per prima cosa, è necessario preparare la pasta di curcuma. In un pentolino antiaderente, mescolate 1/4 di tazza di curcuma in polvere con 1/2 tazza di acqua filtrata e 1/2 cucchiaino di pepe nero macinato. Cuocete a fuoco alto, mescolando costantemente per evitare la formazione di grumi, fino a ottenere una pasta liscia e densa. Conservatela poi in un barattolo di vetro ermeticamente chiuso in frigorifero per un massimo di circa 40 giorni.

Per preparare il golden milk, utilizzate 1/4 di cucchiaino di pasta di curcuma, mescolandolo con una tazza di latte vegetale a vostra scelta (come mandorle, riso o noci) o latte vaccino. Se possibile aggiungete anche un cucchiaino di olio di mandorle dolci o di cocco. Riscaldate il composto a fiamma media per alcuni minuti, mescolando continuamente fino a ottenere una consistenza densa.

Evitate che il latte arrivi a bollore e, una volta pronto, versatelo in una tazza. Dolcificate con il miele secondo i vostri gusti, o omettete questo passaggio. Un elemento chiave da considerare è l’aggiunta di pepe nero alla miscela, poiché quest’ultimo migliora moltissimo la biodisponibilità della curcumina e ne potenzia gli effetti.

La pasta di curcuma si conserva in frigorifero fino a un mese, l’importante è che sia chiusa in un barattolo meglio se di quelli con la guarnizione. Invece il golden milk pronto è consigliabile consumarlo entro qualche giorno al massimo.