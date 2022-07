Descrizione

Il golden milk è un’antica bevanda ayurvedica di origine orientale, divenuta popolare negli ultimi anni anche in Occidente e in Italia. È conosciuto anche come latte d’oro e deve il suo colore all’utilizzo della curcuma, a cui si aggiungono talvolta anche zenzero e miele. Fondamentale per la sua preparazione è l’aggiunta del pepe nero, che favorisce l’assimilazione della curcumina: il principio attivo della curcuma dalle note proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Potete utilizzare il latte vegetale che preferite: mandorle, soia, avena o riso.