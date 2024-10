Scopri come preparare un panettone senza lattosio, gustoso e facile da fare in casa.

Ingredienti per il panettone senza lattosio

Per preparare un delizioso panettone senza lattosio, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di farina 00

200 ml di acqua

80 g di zucchero

80 ml di olio extravergine di oliva (o burro senza lattosio)

3 uova

100 g di uvetta

100 g di frutta candita

1 bustina di lievito di birra secco

Scorza di agrumi (limone e arancia)

Un pizzico di sale

Preparazione del panettone senza lattosio

Inizia mescolando la farina con il lievito e lo zucchero in una ciotola capiente. Aggiungi le uova, l’olio e l’acqua, mescolando bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Se utilizzi il burro, assicurati che sia morbido e aggiungilo poco alla volta, attendendo che venga assorbito prima di aggiungere il successivo. Aggiungi un pizzico di sale e continua a impastare fino a ottenere una consistenza liscia.

Incorpora l’uvetta e la frutta candita, mescolando delicatamente per non rompere l’impasto. Una volta pronto, copri la ciotola con un canovaccio e lascia lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando l’impasto non raddoppia di volume.

Cottura e presentazione

Preriscalda il forno a 180°C. Trasferisci l’impasto lievitato in uno stampo per panettone e lascia lievitare ancora per 30 minuti. Inforna per circa 40-45 minuti, o fino a quando la superficie non risulta dorata e uno stecchino inserito al centro esce pulito. Una volta cotto, lascia raffreddare completamente prima di servire.

Questo panettone senza lattosio è perfetto per le festività e può essere un’ottima idea regalo per amici e parenti intolleranti. La sua preparazione richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale è un dolce che conquisterà tutti, senza far sentire la mancanza del lattosio.