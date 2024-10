Un museo dedicato alla tradizione gastronomica sarda

Per l’evento Isole del Gusto 2024, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali delle province di Cagliari e Oristano hanno trovato una nuova casa in un museo innovativo. Questo spazio espositivo, situato presso il museo archeologico Giovanni Patroni di Pula, si propone di celebrare e conservare la ricchezza della gastronomia sarda, presentando i prodotti in modo che possano essere apprezzati come vere e proprie opere d’arte.

Illuminotecnica e curatela: un viaggio sensoriale

L’illuminotecnica del museo si concentra su elementi iconici come il Casizolu, un formaggio tipico, mentre la curatela si sofferma sulla Pizzetta Cagliaritana, rivelando dettagli affascinanti e inaspettati. Tuttavia, è la teca dedicata ai Malloreddus, una pasta tradizionale, a catturare maggiormente l’attenzione dei visitatori. Questa mostra, che non richiede alcun impiattamento creativo, esalta l’essenza del cibo, presentandolo nella sua forma più pura e autentica.

Un catalogo ricco di tradizione e innovazione

Il catalogo espositivo è ampio e variegato, raccogliendo i Prodotti Agroalimentari Tradizionali più preziosi della Sardegna. Grazie all’intuizione dell’agenzia di comunicazione Nodo e al supporto della Regione Sardegna, della Camera di Commercio e del Centro Servizi per le Imprese, il museo si trasforma in un’esperienza temporanea dedicata ai PAT sardi. Questo evento non solo promuove la gastronomia locale, ma offre anche l’opportunità di assaporare piatti rari e autentici, preparati artigianalmente in 29 ristoranti aderenti all’iniziativa.

Un’opportunità da non perdere

Fino al 10 novembre, i visitatori possono prenotare un tavolo in uno dei ristoranti partecipanti per gustare piatti che celebrano la tradizione gastronomica sarda. Questa è un’occasione imperdibile per scoprire sapori unici e rari, spesso poco reperibili, che raccontano la storia e la cultura di un territorio ricco di tradizioni culinarie. L’evento Isole del Gusto 2024 non è solo una manifestazione gastronomica, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e l’identità della Sardegna.