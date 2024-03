Descrizione

Preparare il pane in casa regala sempre grandi soddisfazioni: non c’è niente di meglio che sfornare delle fragranti pagnotte dalla crosta croccante e dalla mollica soffice e alveolata. Oggi vi proponiamo la ricetta del pane al farro dello chef e pizzaiolo Gabriele Bonci, arricchito nell’impasto con purea di patate lesse. Ricco di gusto, soffice e rustico, preparato con farina integrale di farro: una delizia per occhi e palato!