Per un antipasto di Natale o anche per una domenica in compagnia provate a cucinare i fagottini di pasta fillo. Si tratta di una ricetta semplice e veloce, da fare a casa in poco tempo. Scoprite la ricetta vegetariana!

Tra gli aperitivi da poter cucinare in casa, dovete provare i fagottini di pasta fillo, soprattutto se questa è già preparata. Ecco gli ingredienti e il procedimento per fare questi gustosi aperitivi da servire anche ad amici e parenti, se volete, anche a Natale e Capodanno, per una ricetta vegetariana.

Ingredienti

1 confezione di pasta fallo

1 melanzana

2 zucchine medie

200 gr pomodorini

125 gr mozzarella

1 porro

olio extra vergine

sale

pepe.

Procedimento della ricetta vegetariana

Lava le verdure e affetta finemente il porro. Fai rosolare il porro in padella con due cucchiai di olio. Taglia la melanzana a pezzetti e uniscili al porro, poi prosegui la cottura per 10 minuti a fuoco moderato; se il fondo dovesse asciugarsi, aggiungi qualche cucchiaio di acqua.

Aggiungi anche le zucchine a dadini, regola di sale e pepe, e porta a cottura per circa 10 minuti a fiamma moderata. Poi spegni e lascia raffreddare. Poi dividi i pomodori in quarti, uniscili in una ciotola insieme alla mozzarella a dadini.

Stendi 3-4 fogli di pasta fillo e spennella ogni foglio con un mix di acqua e olio. Piega i fogli a metà e disponi al centro un cucchiaio di composto di verdure e qualche pezzetto di pomodoro e mozzarella, poi piega i bordi all’interno. Arrotola i fagottini su se stessi fino a formare un cilindro.

Disponi i fagottini su una teglia, rivestita di carta forno, posizionandoli leggermente distanziati. Spennellali di nuovo con acqua e olio 12 e inforna a 180 °C per 20 minuti o fino a quando risulteranno dorati e serviteli caldi.

Consigli per i fagottini di pasta fillo

Una volta cucinati e preparati i fagottini di pasta fillo, questi vanno maneggiati poco perché molto delicati e poi inumiditi perché all’aria si secca molto velocemente. Si può anche preparare il ripieno il giorno prima.