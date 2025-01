Un percorso di vita unico

Anne Ousborne, una donna di 58 anni originaria del Regno Unito, ha scelto di vivere una vita completamente dedicata alla frutta. Da 33 anni, la sua alimentazione è composta esclusivamente da frutta cruda, senza alcun tipo di carne, verdura o carboidrati. Questa scelta radicale è iniziata dopo aver assistito a una conferenza di un fruttariano, David Shelley, che l’ha ispirata con la sua energia e vitalità. “Ho capito che quello che stava facendo funzionava per la sua salute e ho voluto provarlo anche io”, racconta Anne.

La transizione verso la frutta

La transizione di Anne verso una dieta fruttariana è stata graduale. Inizialmente, ha adottato una dieta vegana mentre era incinta del suo primo figlio. “Ho iniziato a ridurre il cibo vegano cotto e a mangiare sempre più frutta”, spiega. Dopo un anno, ha abbracciato completamente la dieta a base di frutta cruda. “Non mi sono mai voltata indietro”, afferma con convinzione. La sua infanzia, caratterizzata da un’alimentazione ricca di carne, ha fatto da contraltare alla sua attuale scelta alimentare, che considera molto più sana.

La routine alimentare di Anne

La routine alimentare di Anne è semplice ma varia. Ogni mattina inizia la giornata con due bicchieri di succo d’arancia fresco, seguito da una grande quantità di frutta di stagione. Per pranzo, consuma 2 o 3 avocado e a cena si concede un piatto di frutta a piacere. Anche se la sua dieta è rigorosa, Anne si concede occasionalmente delle “torte” fruttariane per le festività, preparate con ingredienti naturali come frutta secca e noci. Tuttavia, la sua scelta alimentare non è priva di critiche: molti esperti avvertono che una dieta così restrittiva potrebbe mancare di nutrienti essenziali e contenere troppi zuccheri.

I benefici e le sfide della dieta fruttariana

Nonostante le critiche, Anne si sente in ottima forma e attribuisce il suo benessere a una combinazione di dieta sana e attività fisica regolare. “Il terreno in cui viene coltivata la frutta è fondamentale per la qualità dei nutrienti”, afferma. Anne sottolinea che questa dieta non è per tutti e richiede un impegno serio sia fisico che mentale. “È importante investire in frutta di alta qualità e essere pronti a questa scelta”, conclude. La sua storia è un esempio di come una dieta possa trasformare la vita, ma invita anche a riflettere sulle proprie esigenze nutrizionali.