Introduzione alla cucina ligure leggera

Dopo le abbuffate delle feste natalizie, è tempo di tornare a una dieta equilibrata senza rinunciare al sapore. La cucina ligure offre una varietà di piatti leggeri e nutrienti, perfetti per disintossicarsi e rimettersi in forma. In questo articolo, esploreremo tre ricette tradizionali che esaltano i prodotti freschi e genuini della Liguria, mantenendo un occhio di riguardo per la salute.

Minestrone genovese: un classico rivisitato

Il minestrone genovese è un piatto ricco di verdure fresche, legumi e aromi che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria ligure. Per prepararlo, inizia con una base di cipolla, carota e sedano, soffritti in olio extravergine d’oliva. Aggiungi poi una selezione di verdure di stagione come fagiolini, patate e zucchine, insieme a una manciata di fagioli cannellini. Cuoci il tutto in un brodo vegetale per circa un’ora, fino a quando le verdure non saranno tenere. Servi il minestrone caldo, guarnito con un filo d’olio e una spolverata di parmigiano grattugiato. Questo piatto non solo è nutriente, ma è anche un ottimo modo per utilizzare gli avanzi di verdure, rendendolo sostenibile e gustoso.

Frati di cavolo: un piatto tradizionale

I frati di cavolo sono un’altra specialità ligure che combina sapore e leggerezza. Si tratta di foglie di cavolo verza ripiene di un composto a base di riso, pinoli e uova, cotte in un delicato brodo vegetale. Per preparare questo piatto, inizia a scottare le foglie di cavolo in acqua bollente per renderle morbide. Prepara il ripieno mescolando riso cotto, pinoli pestati, uova e un pizzico di sale. Riempi le foglie di cavolo con il composto e chiudile a pacchetto. Cuoci in un tegame con brodo vegetale per circa 15 minuti. Questo piatto è perfetto per le occasioni speciali e rappresenta un ottimo modo per gustare la cucina ligure in modo leggero.

Zemin di ceci: una vellutata nutriente

Infine, lo zemin di ceci è una vellutata semplice e gustosa, ideale per un pasto leggero. Per prepararla, metti a bagno i ceci la sera prima e scolali. In una pentola di terracotta, soffriggi cipolla, sedano e carota in olio extravergine d’oliva. Aggiungi la passata di pomodoro e i funghi secchi precedentemente ammollati, cuocendo per circa 15 minuti. Unisci le bietole e i ceci, coprendo con acqua e lasciando cuocere per circa 30 minuti. Servi caldo, con un filo d’olio crudo per esaltare i sapori. Questa vellutata è non solo leggera, ma anche ricca di proteine e fibre, rendendola un’ottima scelta per chi desidera mantenere una dieta sana.