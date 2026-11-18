Karni&Braci è il ristorante di carne e di terra di viale Lombardia a Monza, nato dall'esperienza dell'oste Paolo Bassu. Indirizzo, orari e altri locali della zona.

Chi vuole mangiare in un ristorante di terra a Monza trova in Karni&Braci una scelta precisa: è un locale dedicato alla carne, aperto in viale Lombardia 260, a Monza. La sua impronta è quella di un’osteria moderna, dove contano la materia prima, la qualità e l’atmosfera allegra.

Dietro il progetto c’è Paolo Bassu, oste dinamico e innovativo, che definisce la propria cucina a partire dalle origini sarde.

Paolo Bassu e le radici sarcidane di Karni&Braci

L’esperienza di Bassu nasce nel territorio sarcidano, tra le colline barbaricine, in quella Sardegna che è stata il paesaggio vivo della sua infanzia. Da lì è passato a Milano, dove negli anni ha aperto una serie di ristoranti di alto livello. Il filo che lega quei locali è sempre lo stesso: materie prime scelte con cura, qualità del servizio e buon umore a tavola.

Karni&Braci porta a Monza questo bagaglio. Il nome stesso indica la direzione: carne e brace, cucina di terra, con un’identità che richiama l’isola d’origine del suo fondatore.

Orari di apertura e come organizzarsi

Il ristorante è aperto tutta la settimana. Il lunedì si cena soltanto, dalle 19.30 alle 23.00. Dal martedì alla domenica il servizio è doppio: pranzo dalle 12.15 alle 14.30 e cena dalle 19.30 alle 23.00. Per un pranzo di lavoro o per una cena in famiglia ci sono quindi molte possibilità, anche se per i fine settimana conviene prenotare.

Altri locali nei dintorni di viale Lombardia

Nella stessa zona ci sono altri indirizzi, utili per chi vuole confrontare o cambiare cucina. A circa 670 metri si trova Jonas, in viale Lombardia 210, e a 700 metri Don Fausto bar e cucina, in via Risorgimento 16. Tra i ristoranti compaiono anche Lo Scorpione (via Gerolamo Borgazzi 197) e Il Pollino (viale Lombardia 174). Per una pizza ci sono Ristorante pizzeria Amalfi, in via Enrico Tazzoli 3, e Pizzeria O’Strit, in via Borgazzi 163. Chi preferisce la cucina etnica può provare Taka Huli in via Lucania 12 o Iramen in via Borgazzi 46.

Dopo cena o a metà giornata, la zona offre anche bar e gelaterie, come Belfiore bar gelateria in via Alfonso Marelli 15.

Una tappa per chi visita Monza

Karni&Braci si trova a circa 3 chilometri dal centro storico, dove ci sono il Duomo e i Musei Civici. Per chi alloggia in zona, nei dintorni di viale Lombardia ci sono anche diverse locazioni turistiche e B&B, tra cui il B&B Curt di Sciatt in via San Fruttuoso 7. È una soluzione comoda per abbinare una visita alla città a una cena di carne.