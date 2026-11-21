La nuova edizione della guida premia l'apice sensoriale di Modena, mentre la distribuzione geografica rivela il peso crescente di Lombardia e Veneto nell'alta cucina nazionale.

Il gusto non è più solo questione di sapori isolati, ma di un’architettura complessa che intreccia memoria, tecnica e identità. La presentazione della classifica Grandi Ristoranti 2027 di 50 Top Italy, avvenuta il 19 novembre, certifica questa evoluzione ponendo l’Osteria Francescana di Massimo Bottura al vertice assoluto. Non si tratta di una semplice gerarchia numerica, bensì del riconoscimento di una cucina che ha trasformato il territorio emiliano in una poesia sensoriale universale, capace di dialogare con le altre eccellenze nazionali.

L’apice sensoriale di Modena e la precisione marchigiana

Ancora una volta, il primo gradino del podio appartiene a Modena, dove Bottura continua a ridefinire i canoni dell’ospitalità d’autore. Alle sue spalle, in seconda posizione, si conferma la solidità tecnica di Uliassi, a Senigallia. Il ristorante guidato da Catia e Mauro Uliassi rappresenta l’antitesi perfetta, o forse complementare, all’approccio narrativo modenese: qui domina una precisione chirurgica che esalta il mare Adriatico senza filtri. La terza piazza è occupata dalla storica Enoteca Pinchiorri di Firenze, affidata alle cure di Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina, baluardo di un servizio impeccabile e di una cantina leggendaria.

Le nuove voci emergenti nel panorama italiano

Oltre il podio, la classifica offre spunti interessanti sulla vitalità delle cucine regionali. Al quarto posto si colloca Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, dove Maicol Izzo porta avanti una visione mediterranea contemporanea. Seguono Le Calandre della famiglia Alajmo a Rubano (quinto) e Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa (sesto), dimostrando come il Sud stia reclamando spazi cruciali nella narrazione gastronomica nazionale. La settima posizione è appannaggio di Condividere a Torino, progetto nato dalla collaborazione tra Ferran Adrià e Bob Noto, che aggiunge una dimensione internazionale alla top ten.

Geografia del lusso: il predominio lombardo e veneto

La fotografia offerta dai cinquanta indirizzi selezionati evidenzia squilibri territoriali significativi. La Lombardia si conferma la regione più rappresentata con 11 ristoranti, seguita dal Veneto con 7 insegne. Milano, nel solo territorio comunale, concentra cinque locali, cifra che sale a sei includendo l’area metropolitana e il D’O di Davide Oldani a Cornaredo. Campania e Lazio inseguono con sei presenze ciascuna, mentre Roma ne conta quattro nel comune capitolino.

Un settore in cerca di sostenibilità economica

Questa mappatura avviene in un contesto economico delicato. Come dichiarano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, «Il fine dining sta attraversando un momento complesso», segnato da sfide economiche e cambiamenti nei consumi. La guida vuole essere un segnale di fiducia verso chi investe in qualità e ricerca, nonostante la necessità di ripensare modelli sostenibili.

Il percorso di celebrazione non si ferma alla classifica dei grandi ristoranti. Gli appassionati e gli operatori del settore dovranno attendere il 2 dicembre per la reveal della categoria Luxury, dedicata ai ristoranti inseriti nelle strutture alberghiere. L’appuntamento clou resta fissato per il 10 dicembre al Teatro Manzoni di Milano, durante il Gran Galà della Cucina Italiana condotto da Federico Quaranta, dove verranno consegnati i riconoscimenti e svelata anche la graduatoria dei migliori ristoranti italiani nel mondo.