Lo chef vicentino porta la sua cucina di montagna nelle Dolomiti, tra uovo alpino, cordon bleu e panettone, dal 4 dicembre al 30 marzo.

Carlo Cracco, chef originario di Creazzo, porterà la sua cucina sulle Dolomiti. Su invito di Renzo Rosso, fondatore del gruppo OTB, firmerà l’offerta gastronomica dell’Hotel Ancora di Cortina d’Ampezzo, storico albergo di lusso riportato a nuova vita dallo stesso Rosso. La collaborazione nasce prima di tutto da un’amicizia di lunga data tra i due.

Due insegne e una proposta per tutta la giornata

La collaborazione si concretizzerà in Ancora Ristorante by Carlo Cracco e Ancora Bar by Carlo Cracco, attive dal 4 dicembre al 30 marzo 2027. Il progetto copre tutti i momenti della giornata, dalla colazione all’après-ski fino alla cena. Il ristorante aprirà la sera, mentre il bar propone un’offerta più ampia, dal caffè del mattino all’aperitivo e al rientro dalle piste. Un’ampia terrazza affaccia su corso Italia, una delle vie simbolo della passeggiata cortinese.

Il menu tra tradizione alpina e piatti storici

La cucina guarda al territorio e alla tradizione alpina, reinterpretata con lo stile di Cracco. Tra i piatti annunciati figura una versione inedita del celebre uovo di Cracco, servito con polenta di amaranto e tartufo nero. Non mancano il cordon bleu alla milanese e, tra i dolci, il panettone dello chef. I cocktail del bar useranno botaniche alpine.

L’albergo riaperto dopo la ristrutturazione

L’Hotel Ancora apre nel 1826 e quest’anno celebra due secoli di attività. Attraverso la società immobiliare Red Circle, Rosso lo ha recuperato trasformandolo in un cinque stelle dall’identità contemporanea. Riaperto nel giugno 2025 dopo una ristrutturazione completa, mantiene la posizione centrale su corso Italia, con ambienti e stile ripensati tra atmosfere alpine e design internazionale. Per Rosso, la collaborazione con Cracco serve a fare dell’Ancora un punto di riferimento anche per la ristorazione di Cortina.