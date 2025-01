Una stagione di ripresa per l’indivia francese

Dopo due anni di difficoltà, i produttori di indivia francese possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Pierre Varlet, direttore dell’Associazione dei produttori di indivia francese (APEF), ha recentemente fornito un aggiornamento positivo sulla stagione 2024/25. Secondo Varlet, le radici hanno mostrato il loro potenziale a partire dall’inizio di dicembre, portando a un aumento significativo dei volumi di produzione.

La stagione precedente, 2023/24, era stata particolarmente complicata, con rese inferiori alle aspettative e problemi di estirpazione. Tuttavia, grazie a una gestione oculata delle riserve e a condizioni climatiche favorevoli, la produzione di quest’anno sembra essere in ripresa. Varlet ha sottolineato che, nonostante un inizio difficile, le indivie hanno finalmente raggiunto rese più normali, contribuendo a una maggiore disponibilità sul mercato.

Impatto sui prezzi e sul mercato

Questo aumento della produzione ha avuto ripercussioni sui prezzi dell’indivia, che inizialmente hanno mostrato una flessione. I produttori hanno registrato un passaggio da 60 a 80 kg per vassoio, destabilizzando temporaneamente il mercato. Tuttavia, negli ultimi mesi, i prezzi sono tornati a essere più competitivi, favorendo una ripresa della domanda.

La campagna di promozione dell’indivia francese è particolarmente strategica, poiché gennaio è il mese di maggiore consumo. Con una forte presenza a scaffale e una campagna radiofonica in corso, i produttori sperano di attrarre nuovi consumatori, in particolare tra le giovani generazioni. L’indivia è considerata una delle verdure più sane e versatili, pronta all’uso e facilmente integrabile in diverse ricette.

Promozione attraverso i media

Per sostenere il ritorno dell’indivia, l’APEF ha lanciato una campagna promozionale che include spot radiofonici su diverse emittenti francesi, tra cui Fun Radio e RTL2, dal 9 al 19 gennaio. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai benefici dell’indivia e alla sua versatilità in cucina.

Inoltre, l’indivia sarà protagonista anche in programmi televisivi. Laurent Mariotte, noto conduttore di “Petits Plats en équilibre” su TF1, presenterà ricette a base di indivia, mentre in “TOP CHEF: La Brigade Cachée” l’indivia sarà utilizzata come ingrediente chiave in una delle sfide culinarie. Queste iniziative mirano a far conoscere le caratteristiche uniche dell’indivia e a stimolare l’interesse dei consumatori.

Conclusione

Con una stagione di produzione promettente e una campagna promozionale ben strutturata, l’indivia francese è pronta a riconquistare il mercato e a rafforzare la sua posizione tra le verdure più consumate in Francia. I produttori sono ottimisti riguardo al futuro e sperano che questa tendenza positiva continui nei prossimi anni.