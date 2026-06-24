Sagra delle Trofie a Sori: festa, pasta e musica sulla spiaggia

La 39ª Sagra delle Trofie si svolge sabato 27 giugno a Sori con stand dalle 19:00, protagoniste le trofie al pesto, la partecipazione storica del Pastificio Novella e un momento musicale in riva al mare dalle 21:30.

Sabato 27 giugno Sori ospita la Sagra delle Trofie nella sua 39ª edizione, un appuntamento che unisce cucina tradizionale, comunità e intrattenimento. Organizzata dalla Pro Loco di Sori con il patrocinio del Comune la manifestazione si apre la sera con gli stand gastronomici e si conclude con uno spettacolo musicale direttamente sulla spiaggia.

La serata promette un percorso culinario tipico della Liguria: a partire dalle ore 19:00 si potranno gustare le immancabili trofie al pesto accompagnate da focaccette e da una selezione di bevande pensata per completare il menù estivo. L’evento è pensato per residenti e turisti che cercano un’esperienza gastronomica radicata nella tradizione locale.

Il ruolo storico del Pastificio Novella nella promozione delle trofie

Nel racconto della sagra non può mancare il riferimento al Pastificio Novella azienda che utilizza il motto “A Sori dal 1903” e che da oltre un secolo contribuisce a diffondere l’identità culinaria del golfo Paradiso. La collaborazione con la manifestazione è più che commerciale: rappresenta un legame di natura culturale e sociale che ha aiutato a trasformare una pasta di tradizione casalinga in un prodotto conosciuto oltre i confini locali.

Il lavoro del pastificio combina pratiche artigianali con soluzioni produttive moderne, mantenendo un’attenzione costante alla qualità delle materie prime. Questo approccio ha reso le trofie riconoscibili e apprezzate anche al di fuori della Liguria, consolidando il ruolo del pastificio come custode delle tradizioni gastronomiche del territorio.

Valore territoriale e collaborazione con la comunità

La partecipazione attiva del Pastificio Novella alla sagra sottolinea l’importanza delle reti locali: sostenendo la manifestazione, l’azienda riafferma il proprio impegno verso la comunità e contribuisce a preservare usi e ricette che raccontano la storia del borgo. Tale sostegno è un esempio di come una realtà produttiva possa valorizzare il territorio senza perdere la propria identità.

Grafica partecipata: il manifesto disegnato dagli alunni

Una novità significativa di questa edizione riguarda la comunicazione visiva: la locandina ufficiale è il risultato di un concorso dedicato agli alunni della Scuola Primaria F. Solimano. Il disegno vincitore riprende i simboli più evocativi di Sori — un piatto colorato di trofie al pesto, il sole, una barchetta a vela con la scritta “Sori” e i dettagli del borgo marinaro — e diventa lo strumento principale per promuovere la festa.

Coinvolgere i bambini attraverso un concorso ha una doppia valenza: da una parte stimola la creatività e la partecipazione civica delle nuove generazioni; dall’altra costruisce un ponte simbolico tra passato e futuro, lasciando ai più piccoli un ruolo attivo nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Programma della serata e intrattenimento sulla spiaggia

Dopo la cena, la Sagra delle Trofie si trasferisce sull’arenile di Sori per la parte musicale: dalle ore 21:30 è previsto un concerto dal vivo con il palco allestito a ridosso dell’acqua. L’ambientazione permetterà ai partecipanti di seguire lo spettacolo godendo della brezza marina e del panorama caratteristico del golfo.

Questa scelta di collocare la performance direttamente sulla sabbia rende la manifestazione non solo un evento enogastronomico ma anche una festa comunitaria che valorizza il paesaggio costiero e crea un’atmosfera informale e conviviale.

Accesso, orari e consigli pratici

Gli stand si apriranno alle 19:00 mentre la musica inizierà alle 21:30. Per chi desidera partecipare in massa è consigliabile arrivare con anticipo, soprattutto per assicurarsi un posto a sedere vicino alla riva. La proposta gastronomica punta su piatti semplici e tipici, pensati per una serata estiva in cui condividere sapori locali e momenti di socialità.

La Sagra delle Trofie conferma così il suo ruolo di appuntamento atteso: una serata che celebra la cultura gastronomica la storia imprenditoriale del territorio e il coinvolgimento delle nuove generazioni, offrendo un mix di sapori, tradizione e musica che racconta l’anima di Sori.