San Francesco a Massa: incontro con Franco Cardini nel giardino di Villa della Rinchiostra

Nel quadro delle iniziative dedicate all’anno giubilare francescano il Comune di Massa, la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e la parrocchia della Cattedrale hanno organizzato un incontro pubblico con lo storico Franco Cardini. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno 2026 alle ore 18:00 nel Giardino di Villa della Rinchiostra a Massa, e vedrà la partecipazione del vescovo Mario Vaccari.

La conversazione, intitolata “San Francesco raccontato“, propone una lettura che colloca il Poverello d’Assisi nel suo contesto storico, culturale e religioso, offrendo al pubblico spunti di riflessione sia sul profilo umano sia sul significato duraturo del suo messaggio. L’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti del giubileo che celebra il legame di San Francesco con le comunità locali e con la tradizione cristiana.

Il tema dell’incontro e il profilo dello storico

Il cuore dell’iniziativa è la restituzione storica della figura di San Francesco Cardini proporrà un percorso narrativo basato su fonti medievali e interpretazioni critiche, spiegando come la figura del Santo si sia strutturata nel tempo tra contesto storico e ricezione culturale. L’obiettivo dichiarato è rendere accessibile a un pubblico ampio la complessità del periodo medievale e il ruolo specifico di Francesco di Assisi nella spiritualità e nella vita religiosa del suo tempo.

Chi è Franco Cardini

Franco Cardini è tra i più noti studiosi italiani del Medioevo: la sua produzione scientifica e divulgativa esplora dinamiche politiche, religiose e culturali che hanno plasmato l’Europa medievale. In questa occasione Cardini mette a disposizione del pubblico la sua esperienza per discutere non solo aspetti biografici ma anche il significato simbolico e sociale di San Francesco nel corso dei secoli.

Dettagli logistici e organismi promotori

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Comune di Massa, dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e dalla parrocchia della Cattedrale: questa collaborazione istituzionale sottolinea l’intenzione di riequilibrare memoria locale e ricerca storica. L’incontro si svolgerà nel Giardino di Villa della Rinchiostra una cornice che favorisce un dialogo raccolto e partecipato tra relatori e pubblico.

Presenza del vescovo Mario Vaccari

Alla serata è prevista la partecipazione del vescovo Mario Vaccari la cui presenza rafforza il carattere sia religioso sia civico dell’evento. La partecipazione di autorità ecclesiastiche e amministrative evidenzia come il programma del giubileo intenda coniugare riflessione storica e dimensione comunitaria, valorizzando il patrimonio spirituale che ruota attorno alla figura di San Francesco.

Per i partecipanti l’incontro rappresenta un’occasione per confrontarsi con una prospettiva storica autorevole sull’eredità francescana e per ripensare, anche a livello locale, la portata dei valori associati al Santo. L’evento si propone

La scelta del luogo e il formato pubblico del dibattito mirano a favorire la partecipazione e a creare uno spazio di dialogo dove interrogare il passato per comprendere meglio la presenza culturale di San Francesco nelle comunità contemporanee. La serata è parte di un ciclo di iniziative che, nel corso dell’anno giubilare, toccheranno temi storici, culturali e devozionali legati alla figura del Santo.