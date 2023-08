Come preparare la sangria con il Bimby: la ricetta originale spagnola

Descrizione

La sangria è una delle bevande più famose al mondo: un cocktail fresco e dissetante dal gusto fruttato, ideale da servire come aperitivo estivo. Non serve andare in Spagna per poterla gustare: potete facilmente prepararla in casa in pochi minuti, utilizzando ingredienti semplici come vino rosso, gassosa, arance, pesche e mele, il tutto con l’aiuto del Bimby. Siete pronti? Iniziamo subito!