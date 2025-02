Un chiosco gourmet nel cuore di Sanremo

In occasione del Festival di Sanremo 2023, Chef Ruben e Tony Effe hanno aperto un chiosco innovativo in Corso Imperatrice, proprio di fronte all’Hotel de Paris. Il chiosco, intitolato “Damme da Magnà”, è ispirato alla canzone che Tony Effe presenterà sul palco dell’Ariston. Qui, i passanti possono gustare due ricette esclusive, frutto della collaborazione con Corrado Di Marco, celebre per aver portato la pinsa nel mondo. Le proposte includono una pinsa con insalata di carciofi e pecorino, e una versione vegana con cicoria e crema di ceci alla romana. Ogni giorno, dalle 11 alle 19, il chiosco offre anche polpette, lasagne e i famosi maritozzi della Pasticceria Mantero di Genova.

Show-cooking e eventi speciali

Mercoledì 12 febbraio, alle 16, si svolgerà uno show-cooking dove Chef Ruben preparerà un menu speciale ispirato alla tradizione culinaria romana. Ma l’esperienza gastronomica non si limita al chiosco. Infatti, Chef Ruben sarà presente anche al Tony’s Club, un locale che richiama l’atmosfera della Roma notturna degli anni ’70, diventato il quartier generale di Tony Effe. Qui, i visitatori possono assaporare piatti unici in un ambiente che celebra la cultura e la musica italiana.

Gelato e caffè: le nuove tendenze di Sanremo

Un’altra novità è la Gelateria Amarcord, dedicata a Sarah Toscano, che debutterà al Teatro Ariston con il brano “Amarcord”. Situata in piazza Cristoforo Colombo, la gelateria offre gusti ispirati ai grandi artisti italiani in gara, oltre al gelato dedicato al singolo di Sarah. Anche Rose Villain ha aperto il Villain Cafè in via Carli, dove propone il “Blue Villain Alproccino”, un cappuccino vegetale che promette di diventare un must per chi cerca un momento di relax durante il festival. Con un’atmosfera accogliente, il caffè offre anche tisane per una pausa serale.

SanreLove: cocktail ispirati all’amore

Il tema dell’amore, centrale nel Festival di Sanremo, è celebrato anche attraverso una drink list esclusiva creata da Roberta Martino di Anthology by Mavolo. La lista, chiamata SanreLove, comprende dieci cocktail che omaggiano brani romantici della storia del festival. Tra questi, il cocktail “Petali d’amore”, ispirato a “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi, unisce gin, sciroppo di fragola e champagne. Ogni cocktail racconta una storia d’amore, come “RomanticaMente”, che trae ispirazione da “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco, combinando gin e bitter per un’esperienza gustativa unica.

Un festival che unisce musica e gastronomia

Sanremo 2023 si presenta come un evento che va oltre la musica, offrendo un’esperienza gastronomica e culturale senza precedenti. Con chioschi, caffè e cocktail bar che celebrano la tradizione culinaria italiana, il festival diventa un palcoscenico per chef e mixologist che portano innovazione e creatività. I visitatori possono così immergersi in un’atmosfera festosa, assaporando piatti e bevande che raccontano storie di passione e amore, proprio come le canzoni che risuonano sul palco dell’Ariston.