Un’azienda agricola a conduzione familiare

La Braceria F.lli Mei si distingue per la sua dedizione alla qualità della materia prima, proveniente esclusivamente dall’allevamento di famiglia. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della tradizione gastronomica marchigiana. La carne di razza marchigiana, rinomata per la sua tenerezza e sapore, viene preparata con tecniche di cottura sulla brace a vista, che esaltano ogni piatto e creano un’atmosfera conviviale e accogliente.

Piatti che sorprendono e deliziano

La carta dei piatti della Braceria F.lli Mei è un viaggio culinario che va oltre la semplice cucina tradizionale. Tra le proposte più innovative troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un abbinamento audace che sorprende il palato. Non meno interessanti sono la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare, e il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli, un piatto che unisce sapori dolci e salati in un’armonia perfetta. Ogni piatto è realizzato con ingredienti freschi e di alta qualità, riflettendo la passione e l’impegno della famiglia Mei nella creazione di esperienze culinarie indimenticabili.

Un ritorno alla tradizione la domenica

Ogni domenica, la Braceria F.lli Mei celebra la tradizione con un menu d’asporto dedicato, permettendo ai clienti di gustare i piatti tipici della cucina marchigiana comodamente a casa. Questa iniziativa è particolarmente apprezzata da chi desidera riscoprire i sapori autentici della propria infanzia, senza rinunciare alla qualità e all’innovazione che caratterizzano la braceria. Inoltre, i dolci offerti sono una vera chicca, sia per il gusto che per la presentazione, rendendo ogni pasto un’esperienza completa e soddisfacente.

Un’esperienza gastronomica accessibile

Il costo medio per un pasto alla Braceria F.lli Mei varia da 40 a 50 euro, un prezzo ragionevole considerando la qualità dei piatti e l’attenzione al servizio. La braceria non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio ritrovo gastronomico dove ogni cliente può sentirsi a casa, immerso in un’atmosfera calda e familiare. Con un numero di telefono per prenotazioni al 0733897858, è facile organizzare una visita e scoprire di persona le delizie offerte da questo angolo di paradiso culinario.