Un angolo di tradizione marchigiana

Nel cuore delle Marche, la locanda Le Fate si distingue per la sua offerta gastronomica che celebra i sapori autentici della cucina marchigiana. Fondata da Trisha, una giovane chef che ha trasformato la sua passione in un’attività di successo, la locanda è diventata un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola. Tra i piatti più apprezzati ci sono le tagliatelle ai funghi porcini e gli gnocchi con radicchio, salsiccia, panna e noci, due specialità che hanno conquistato i palati dei clienti più affezionati.

Pizza gourmet e ingredienti freschi

Oltre ai piatti tradizionali, la locanda offre anche una selezione di pizze preparate con ingredienti freschi e di alta qualità. Trisha ha affinato la sua tecnica grazie ai corsi della Nazionale Italiana Pizzaioli, e la sua pizza è un vero e proprio capolavoro. Tra le varianti più richieste, spicca la pizza con asparagi, guanciale, porcini e mozzarella di bufala, un mix di sapori che esalta la freschezza degli ingredienti e la tradizione culinaria marchigiana.

Un menù per tutti i gusti

La locanda Le Fate non si limita a piatti di carne e pizza; offre anche opzioni vegetariane, come bruschette e taglieri con affettati al coltello, per soddisfare ogni palato. Tra le carni, la grigliata mista e l’agnello cotto nel forno a legna sono i piatti forti che non possono mancare. I prezzi variano da 20 a 30 euro circa, rendendo la locanda un’opzione accessibile per chi desidera gustare piatti di alta qualità in un ambiente accogliente.

Un’esperienza culinaria da non perdere

Visita la locanda Le Fate, situata in via Alighieri a Smerillo, per un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione. Con un’atmosfera calda e accogliente, è il luogo ideale per una cena romantica o una serata tra amici. Non perdere l’occasione di assaporare i piatti tipici delle Marche e lasciati conquistare dalla passione di Trisha per la cucina.